Izvedbe su im bile korektne, ali blijede, lišene snage i vizije...

Kolinda Grabar Kitarović istrčala je na teren u "bunker formaciji" - nastojala je ne napraviti gaf, ne afektirati, ne reagirati na provokacije i to joj je uglavnom pošlo za rukom. Hrvatska se danas neće pitati "što je predsjednici" a to je samo po sebi uspjeh jer je njena dosadašnja kampanja predstavljala neviđen niz samoozljeđivanja. Na silovitu baražnu vatru protivnika odlučila se braniti šutnjom i to se činilo razumnim odgovorom u datim okolnostima.

Zoran Milanović imao je sličan cilj. I on si zna propucati koljeno "zoranizmom" pa je odučio ne priuštiti svojim protivnicima to zadovoljstvo u večeri prvog, pomalo neočekivanog sučeljavanja, na kojega je Kolinda pristala u zadnji tren. Ona je u utorak otkazala sve svoje obveze i dan provela u karanteni.

Miroslav Škoro došao je sa sličnim namjerama. Nije igrao na sve ili ništa, držao se distancirano, nije koristio teške riječi, nije se obazirao na povremene napade protivnika s više adrenalina a manje anketnih šansi. Razlika između troje favorita je, prema anketama, tako mala da su se svi brižno čuvali ma i najmanje pogreške. Škoro nije objasnio - niti su mu format emisije i voditelji to dopustili - svoj model plebiscitarne demokracije, u kojoj bi predsjednik bio središnja institucija vlasti koja vlada savjetujući se o svemu s narodom putem referenduma. Bio je za vojsku na granicama i za pozdrav Za dom spremni.

Svi su se favoriti zgurali u centar

Tri anketna favorita nisu ništa pogriješili ali nisu ništa ni napravili. Bile su to manje više korektne izvedbe, blijede, lišene snage, vjere i vizije. Svi su se favoriti zgurali u centar, malo lijevo ili malo desno.

Kolinda Grabar Kitarović rekla je kako je ispunila sva obećanja iz prethodne kampanje. Izvela je Hrvatsku iz, kako je rekla, "regiona", uvela je u Srednju Europu i regiju Tri mora, omogućit će izdvajanja za obranu u visini dva posto BDP-a, za vojsku je na granicama, osigurala je gospodarski napredak. "Pet godina bila sam vaš glas i predsjednica. Ostvarila sam što sam obećala, podigla rejting Hrvatske. Radila sam na pitanjima koje su bitna za narod. U Hrvatskoj vlast proizlazi i pripada narodu. Slušala sam vaše probleme i tražim vaše povjerenje. Maknula sam Hrvatsku iz 'regiona' u Europu, u Mediteran. Nametnula sam pitanje demografije, ne samo u Hrvatskoj, nego i u EU, bila sam prva hrvatska diplomatkinja" rekla je predsjednica.

Kolakušić naspram samodopadnog Milanovića djelovao samozatajno

Zoran Milanović - sa svijetloplavom kravatom koja je zaštitni znak HDZ-a a u europskoj političkoj ikonografiji kotira kao boja desnice ili desnog centra - pozicionirao se u politički centar, skoro kao ekstremni centrist. On se prikazivao kao suverenist koji vodi računa o državnim interesima ali i humanističkim načelima, tretira migrante "ljudski ali lukavo" pa ih isporučuje Njemačkoj umjesto "push upa". U dosta navrata istakao je- više od svih drugih kandidata - svoje znanje, iskustvo, nazočnost sastancima na najvišoj razini i sl. Bio je daleko najsamodopadniji, nadmašivši čak i Mislava Kolakušića, koji je naspram njega djelovao samozatajno.

Miroslav Škoro također se pozicionirao na centru. Izveo bi vojsku na granice ali na žestoku prozivku Katarine Peović, koja mu je zamjerila ideju pomilovanja Tomislava Merčepa, reagirao je izrazito defenzivno i pacifistički, tvrdnjom kako je riječ o psihofizički teško bolesnom čovjeku."Merčepovci" su bili poznati po posebnoj okrutnosti, mučenjima zatvorenika koje su spajali na struju, palili plamenom iz boce plina, zalijevali octom po genitalijama i očima. Merčepovci su ubili i 12-godišnju djevojčicu Aleksandru Zec i njezine roditelje. Sramim se da ću s takvim čovjekom danas stajati u istoj prostoriji i učinit ću sve da to i pokažem", napisala je Peović na Facebooku a to isto kasnije sasula Škori u lice.

Nesuđeni Milan Bandić odradio je performance života

Kolinda Grabar Kitarović nije odgovorila ni na jedan izazov brojnih izazivača - oni su joj predbacivali prijateljstvo s Bandićem, pomilovanje Leona Sulića, Zdravka Mamića i slične stvari, no ona nije smatrala potrebnim odgovoriti na kritike.

Dario Juričan - nesuđeni Milan Bandić - odradio je performance života. Bio je dvorska luda koja se "kraljevima" usudi sasuti istinu u lice. Nije se štedio i nije imao rezervi ni prema kojoj veličini uključujući i Tuđmana. Rekao je da želi vratiti najbolje hrvatske poduzetnike koji su otišli na službeni put u BiH, "a to su prijatelji gospođe Kitarović, Zdravko Mamić i osnivač HDZ-a Miroslav Kutle." Zažario je društvene mreže.

"To su ljudi koje bih pomilovao kad se vrate" rekao je Juričan. "Želim biti kriminalac i da kriminal napokon dođe na Pantovčak. Tamo ću primati i druge kriminalce, a i uglednike kao što je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić koji je moj jedini protukandidat jer ovdje ima i svoja dva žetončića, Kolindu koja ga ionako želi pomilovati i Miroslava Škoru kojem je darovao adventsku kućicu na zagrebačkom glavnom Trgu" rekao je Juričan na HRT-u, a društvenim mrežama proširio se i video u kojem škica Kolindine bilješke. No, na njegove provokacije nije nitko reagirao.

Ivan Pernar u nekoliko je navrata silovito napao Grabar Kitarović, naročito oko mrtvog vojnika u Afganistanu, ali ona na te napade, kako smo rekli, nije odgovorila.

Najhrabrije su u sučeljavanju bile žene

Premda je Kolinda Grabar Kitarović rekla kako se zalaže za izlazak vojske na granice, nitko je nije pitao zašto ona vojsku ne izvede - vrhovna je zapovjednica, i može to učiniti.

Najhrabrije su u sučeljavanju bile žene. Katarina Peović i Dalija Orešković izravno su kritizirale Kolindu Grabar Kitarović, Miroslava Škoru i Zorana Milanovića.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Dejan Kovač imao je nekoliko vrlo emotivnih trenutaka, govoreći o djetinjstvu koje je proveo kao prognanik, ali pozivajući na toleranciju a ne mržnju. Kovača su jako zasmetale i bilješke koje su ispred sebe imali gotovo svi kandidati.

- Gospođo Grabar-Kitarović, vaša vanjska politika poznata nam je po trošenju novca po Americi kad ste bili diplomatkinja. Druga stvar, molio bih vas da svi maknete bilježnice. Predsjednica ste Republike Hrvatske, a čitate iz bilježnice. Jel vam nije neugodno? rekao je Dejan Kovač.

- Ne, zapisujem vaše komentare - odgovorila mu je Kolinda.

No Kovač se nije dao.

- Svi osim Mislava Kolakušića i Ivana Pernara ispred sebe imaju papir. Vi biste vodili državu, a imate bilježnicu ispred sebe. Molio bih vas da to maknete - rekao je Kovač na što mu je Kolinda rekla da mu neće odgovarati.

Sterilno i dosadno

Mislav Kolakušić djelovao je zaprepašćujuće razborito. Na pitanje kakvu bi politiku vodio prema susjedima rekao je: "Prvenstveno gospodarsku. Trebamo naše proizvode uvoziti u Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Neka čokolada će više odgovarati građanima Srbije i BiH, nego Belgije..."

Anto Đapić izjavio je da su homoseksualci "objektivno jedna devijacija" ali da na to "imaju pravo" dok je Nedjeljko Babić zažalio što nije ostao kod kuće i liječio upalu pluća.

U stotinu i deset odgovora na pitanja plus 55 replika - ukupno, 165 govorenja ili nastupa - jedanaest kandidata za šefa države imali su dovoljno prilika pokazati što nude, kako razmišljaju i kakvi su kao ljudi, karakteri i političari, premda je emisija bila sterilna i u značajnoj mjeri dosadna. Ipak, čini se da će se postoci na koje mogu računati pojedini kandidati nakon nje mijenjati, u više ili manje značajnoj mjeri.