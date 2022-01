Istraga u Njemačkoj utvrdila je kako je bivši papa Benedikt XVI. propustio reagirati na zlostavljanje četvero djece dok je bio nadbiskup u Münchenu. Tu poziciju je obnašao je 1977. do 1982.

Kako javlja BBC, bivši papa odbacio je te optužbe, no u novom izvješću stoji kako su mu rekli za zlostavljanje djece, no on nije na to reagirao.

- Dva slučaja bila su tijekom njegovom mandata. U oba slučaja su počinitelji ostali aktivni u Crkvi - rekao je odvjetnik Martin Pusch.

Benedikt XVI. prvi je papa u zadnjih 600 godina koji je napustio tu poziciju 2013. godine