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EVO KOLIKO JE ISPLAĆENO

Izvješće o korištenju fondova EU za kraj radnog tjedna Sabora...

Piše HINA,
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Izvješće o korištenju fondova EU za kraj radnog tjedna Sabora...
Zagreb: Zastupnici glasali o raspravljenim točkama dnevnog reda | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Vlada je obvezna Hrvatskome saboru podnositi redovna šestomjesečna izvješća o korištenju fondova Europske unije u okviru podijeljenog upravljanja...

Hrvatski sabor radni tjedan završit će u petak izvješćem o korištenju fondove Europske unije u okviru podijeljenog upravljanja  od 1. srpnja do 31. prosinca 2025. kada je krajnjim korisnicima plaćeno 1,27 milijardi eura.

Vlada je obvezna Hrvatskome saboru podnositi redovna šestomjesečna izvješća o korištenju fondova Europske unije u okviru podijeljenog upravljanja.

U izvještajnom razdoblju pokrenut je 91 postupak dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 2,27 milijardi eura, odnosno 17,69 posto dodijeljenih sredstava. Ugovoreno je projekata u vrijednosti 2,10 milijardi eura (16,32 posto), dok je krajnjim korisnicima i ugovarateljima plaćeno 1,27 milijardi eura (9,91 posto).

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Na dan 31. prosinca 2025. ukupno je pokrenuto 403 postupaka dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 9,46 milijardi eura, odnosno 73,64 posto dodijeljenih sredstava. Ukupno je ugovoreno 7,27 milijardi eura, (56,56 posto), a plaćeno je ukupno 2,96 milijardi eura, odnosno 23,04 posto dodijeljenih sredstava koja za programe financijskog razdoblja 2021. – 2027. iznose 12,85 milijardi eura iz sredstava EU.

Prema podacima Ministarstva financija, Hrvatska je od pristupanja Europskoj uniji do 31. prosinca 2025. uplatila u proračun EU 6,92 milijardi eura, dok je iz proračuna EU u državni proračun uplaćeno 26,15 milijardi eura, s Nacionalnim planom za oporavak i otpornost (NPOO).

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To znači da je iz europskog proračuna Hrvatskoj isplaćeno 19,23 milijardi eura više nego što je u njega uplatila, računajući pritom NPOO. Bez njega, razlika u korist proračuna Hrvatske iznosi 12,84 milijardi eura.

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