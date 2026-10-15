Izvješće o korištenju fondova EU za kraj radnog tjedna Sabora...

Hrvatski sabor radni tjedan završit će u petak izvješćem o korištenju fondove Europske unije u okviru podijeljenog upravljanja od 1. srpnja do 31. prosinca 2025. kada je krajnjim korisnicima plaćeno 1,27 milijardi eura.

Vlada je obvezna Hrvatskome saboru podnositi redovna šestomjesečna izvješća o korištenju fondova Europske unije u okviru podijeljenog upravljanja.

U izvještajnom razdoblju pokrenut je 91 postupak dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 2,27 milijardi eura, odnosno 17,69 posto dodijeljenih sredstava. Ugovoreno je projekata u vrijednosti 2,10 milijardi eura (16,32 posto), dok je krajnjim korisnicima i ugovarateljima plaćeno 1,27 milijardi eura (9,91 posto).

Na dan 31. prosinca 2025. ukupno je pokrenuto 403 postupaka dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 9,46 milijardi eura, odnosno 73,64 posto dodijeljenih sredstava. Ukupno je ugovoreno 7,27 milijardi eura, (56,56 posto), a plaćeno je ukupno 2,96 milijardi eura, odnosno 23,04 posto dodijeljenih sredstava koja za programe financijskog razdoblja 2021. – 2027. iznose 12,85 milijardi eura iz sredstava EU.

Prema podacima Ministarstva financija, Hrvatska je od pristupanja Europskoj uniji do 31. prosinca 2025. uplatila u proračun EU 6,92 milijardi eura, dok je iz proračuna EU u državni proračun uplaćeno 26,15 milijardi eura, s Nacionalnim planom za oporavak i otpornost (NPOO).

To znači da je iz europskog proračuna Hrvatskoj isplaćeno 19,23 milijardi eura više nego što je u njega uplatila, računajući pritom NPOO. Bez njega, razlika u korist proračuna Hrvatske iznosi 12,84 milijardi eura.