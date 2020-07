'Izvlačili smo ih iz jezera, trudili se nadljudski da spasimo dečke. Nažalost, bilo je prekasno...'

Vatrogasci koji su sudjelovali u spašavanju dvojice maturanata u Bedekovčini objavili su potresan status na svojoj facebook stranici

<p>Kada smo na zvuk sirene krenuli na naše bajere radi utapanja dva mladića pitali smo se: Zašto mi ? Imamo svu opremu za spašavanje na kopnu i u prometnim nezgodama, nabavili smo je sami i donacijama države da možemo spašavati unesrećene. Ovo nismo pretpostavljali, da ćemo spašavati i utopljenike, no došli smo, stoji u statusu kojeg je predsjednik DVD Bedekovčina Željko Odak objavio na facebook stranici vatrogasnog društva, javlja <strong><a href="https://www.zagorje-international.hr/index.php/2020/07/16/cim-smo-dosli-pogledali-smo-se-i-nasi-su-vatrogasci-u-donjem-rublju-skocili-u-vodu-ne-pitajuci-se-sto-ih-tamo-ceka/?fbclid=IwAR3MGby9NmWQ8vc6rO-2h2iGP6MYkR_IwFlgRE9Sqbm6igfOvo7N0McVcKU">Zagorje International.</a></strong></p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Vatrogasci su sudjelovali u spašavanju dvojice maturanata koji su u petak u Bedekovčini ušli u jezero nakon proslave završetka školske godine i nestali.<br/> - I ovaj put naši mladi dečki, vatrogasci Tomislav Novosel, zapovjednik, Ivan Odak, zamjenik zapovjednika i Denis Novosel, tajnik društva, pokazali su veliku odvažnost i humanost te spremnost pomoći u svakoj situaciji – odlike koje krase mlade ljude i svakog našeg vatrogasca. Nisu se ni trena dvoumili, čim smo došli pogledali smo se i u donjem rublju skočili su u vodu, ne pitajući što ih tamo čeka, ne znajući ni točnu lokaciju nadljudskim su naporima i ronjenjem na dah u mutnoj i dubokoj vodi tražili unesrećene.<br/> Nisu odustajali… Nalaze jednog izvlače ga sretni smo svi, reanimiraju ga medicinski timovi, traže drugog umorni ne odustaju nalaze ga, pomažemo i u reanimaciji, Martin Komorski i drugi, jer su se medicinski tehničari umorili .Svi skupa pružamo nadljudske napore da spasimo dva mlada života.</p><p><br/> Na kraju, tužni smo potišteni, nakon, za nas i naše društvo, jedne od najtežih intervencija do sada. Na žalost kasno je bilo za unesrećene. Saznajemo preminuli su. Dečki, ponosni smo na Vas sve i na naš DVD Bedekovčina zahvaljujem Vam svima na iskazanom nadljudskom naporu u spašavanju i potrazi za utopljenim mladićima .<br/> Upućujem izraze sućuti obitelji stradalih mladića, uz Vas smo , bili smo i uz Vašu djecu, žao nam je, dali smo sve od sebe, no, nismo uspjeli - zaključio je u potresnoj objavi predsjednik DVD-a.</p><p> </p>