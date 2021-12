Most je objavio da je prikupio 400.000 potpisa za referendum kojim bi ukinuli covid potvrde, Stožer i uveli dvotrećinsko odlučivanje u Saboru o epidemiološkim mjerama. Ali to je tek njihova tvrdnja, a potpise treba izbrojiti nakon što ih 24.siječnja predaju u Sabor. Sabor je prošli puta povjerio brojanje potpisa Ministarstvu uprave, a Most tvrdi da je tada ukradeno preko 30.000 potpisa referendumskih inicijativa za novi izborni sustav i protiv Istanbulske konvencije.

Po sadašnjem zakonu, Sabor može odlučiti dati na brojanje potpise bilo kome i nisu propisana pravila. Novim zakonom o referendumu koji je zapeo u saborskoj proceduri, predviđa se da potpise broji Državno izborno povjerenstvo kao nezavisno tijelo. Iako oni nisu kapacitirani i vjerojatno bi morali angažirati pomoć.

- Vrlo vjerojatno će prijedlog biti da i sada Mostove potpise broji Državno izborno povjerenstvo, a moguće je da tome budu prisutni i promatrači iz Mosta ili nezavisni promatrači kako bi se izbjegla bilo kakva priča o krađi potpisa - kaže nam sugovornik iz Vlade.

Iako o tome kome će biti povjereni potpisi odlučuje Sabor, HDZ ima većinu i ako Vlada smatra da je najbolje rješenje prepustiti DIP-u brojanje potpisa, nema sumnje da će to i biti izglasano.

Procedura do samog referenduma je još dugačka. Most će tek 24. siječnja predati potpise u Sabor, onda ide brojanje i provjera ima li preko 368.000 valjanih potpisa. Ako se to pokaže istinitim, Sabor može odlučiti poslati pitanja na Ustavni sud. Tek ako referendumska pitanja prođu i tu kontrolu, onda se određuje datum raspisivanja referenduma.