J. Koreja obećala Ukrajini veću vojnu i humanitarnu pomoć

Iznenadno putovanje uslijedilo je nakon što je Yoon bio na samitu NATO saveza u Litvi i posjetio Poljsku ovog tjedna i tada izrazio solidarnost s Ukrajinom.

Južna Koreja saveznica je Sjedinjenih Država i deveti svjetski izvoznik oružja, prema istraživačkom centru Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). No oprezna je zbog utjecaja Rusije na Sjevernu Koreju i opire se pritisku Zapada da izravno pomogne Ukrajini u naoružanju.

Yoon je rekao na konferenciji za medije da Južna Koreja ove godine planira isporučiti "veći opseg vojnih zaliha" Ukrajini, nakon prošlogodišnje opskrbe nesmrtonosnim zalihama poput pancira i kaciga. Nije iznio detalje.

Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Yoon je dodao da Južna Koreja ove godine planira pomoći Ukrajini s još 150 milijuna dolara humanitarne pomoći, nakon što joj je prošle godine pomogla s otprilike 100 milijuna dolara.

Razmatra se suradnja s Kijevom u projektima poput izgradnje infrastrukture koji se mogu poduprijeti koncesijskim zajmovima iz Južne Koreje, rekao je južnokorejski predsjednik.

"Razgovaramo o svemu što je važno za normalan i siguran život ljudi", rekao je Zelenski i zahvalio Yoonu na "snažnoj" potpori.

Odobrenje Zelenskog

Yoonov ured priopćio je da je južnokorejski predsjednik posjetio Buču i Irpin u blizini Kijeva. Ondje su ruski vojnici optuženi za ratne zločine protiv civila, što Moskva negira.

Yoon je rekao ovog tjedna da njegova administracija priprema slanje opreme za razminiranje i ambulantna vozila, po zahtjevu Ukrajine, kao i da će se Južna Koreja pridružiti NATO-ovom fondu za pomoć Ukrajini.

Yoonov posjet je značajan jer je tek nekoliko azijskih čelnika posjetilo Ukrajinu, rekao je Ramon Pacheco Pardo, korejski predsjedatelj istraživačke organizacije Bruxelles School of Governance.

Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Dodao je da će se tek vidjeti koliko će se mijenjati politika prema pružanju veće potpore Ukrajini, ali je naglasio da putovanje pokazuje da Kijev podržava već poslanu pomoć.

"Ako ide, to je zato što mu je Zelenski to dopustio jer smatra da Koreja čini dovoljno da to opravda", rekao je Pacheco Pardo i dodao da to sugerira da Južna Koreja možda nudi dodatnu podršku, ali iza kulisa.

Zelenskij je zatražio Yoona da pojača vojnu potporu kada su se prvi put susreli u svibnju. Yoon je u subotu rekao da je Južna Koreja od svibnja isporučila sigurnosnu opremu i humanitarnu pomoć koja je potrebna Ukrajini, uključujući detektore mina.

Južnokorejsko ministarstvo obrane priopćilo je da razgovara o izvozu streljiva u SAD, ali je demantiralo dijelove medijskih napisa da je Seul pristao poslati topničke projektile u SAD koji bi potom išli Ukrajini.

Prodaja oružja u Južnoj Koreji skočila je u 2022. godini na više od 17 milijardi dolara sa 7,25 milijardi dolara u odnosu na 2021., što uključuje 13,7 milijardi dolara vrijedan ugovor o isporuci raketnih bacača i borbenih zrakoplova Poljskoj.

Južnokorejske tvrtke u Ukrajini i drugim zemljama potpisale su u petak sporazume o pomoći u obnovi, priopćilo je južnokorejsko ministarstvo zemljišta, infrastrukture i prometa.