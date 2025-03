J. Kosor: Ljutili ste me, ali vas kupujem! Kerum: Sad mi je ža' šta sam vas iz dućana izbacija...

Pratim vaše novine koje krasi dostupnost pa informiraju mnoge o istinitim informacijama što danas predstavlja golemi kapital. Pratim vas i vidim da tu golemu odgovornost dobro nosite, posebno kad je riječ o zdravstvu, mojoj profesiji, s kompleksnim posebnostima i izazovima. Reproduktivno zdravlje je važan aspekt zdravlja, naročito mladih, a 24sata su se libila preispitivati teme i pitanja i iz ovoga resora. Nastavite informirati provjerenim i stručnim tekstovima na koje ste nas navikli u proteklih dvadeset godina svog postojanja. Čestitam Vam ovu značajnu obljetnicu, rekla je dr. sc. Jasenka Grujić, ginekologinja i borkinja za ženska reproduktivna prava.

Zagreb: Ginekologinja dr. Jasenka Grujić | Foto: Marko Lukunicl/PIXSELL

- Kada smo rekreirali za prilog 24sata, TV prilog Cafe Monicu Bellucci u sceni u kojoj joj četa muškaraca pripaljuje cigaretu, na snimanju se požrtvovno pojavilo valjda pola muške redakcije kako bi statirali u ulozi pripaljivača. A kada sam prvi put posjetila redakciju 24sata u sportskom sektoru bio je obješen kalendar Lidije Bačić i ja sam se našalila da vidim kako postoji jasna favorizacija. Sljedeći put kad sam došla, u showbiz redakciji na zidu dočekala me moja slika. Tamo stoji do dana današnjeg, prisjetila se Nives Celzijus čestitajući nam jubilarni rođendan.

Zagreb: Nives Celzijus u studiju 24sata | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nekadašnji čelnik SDP-a Peđa Grbin otkrio je koji naš broj posebno pamti.

- Kad sam završio na naslovnici s ‘Čavoglavama’, nisam bio oduševljen. No novine ste koje otvaraju teme i probleme koji su građanima bitni. Zato vam želim i više od još 20 uspješnih godina! - rekao je.

Zagreb: Peđa Grbin novi potpredsjednik Sabora | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Čestitao nam je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković:

- Iskrene čestitke u povodu 20 godišnjice djelovanja „24 sata“ u Hrvatskoj!

Kroz to razdoblje, „24 sata“ uspješno su se nosili sa svim novim tehnološkim zahtjevima i drugim izazovima, prateći suvremene trendove emitiranja vijesti, te uvijek pomno vodeći računa o informativnim potrebama svojih čitateljica i čitatelja. Svojim specifičnim stilom na hrvatskom tržištu etablirali ste se kao medij koji vrlo aktivno izvještava o događajima u zemlji i svijetu, ali i prati životne priče ljudi. Tu bih posebno izdvojio projekt „Ponos Hrvatske“ koji slavi ljudskost, požrtvovnost, humanost i solidarnost, a u kojem Hrvatski sabor kao pokrovitelj sudjeluje već niz godina. Stoga, uz čestitke na uspješnom dosadašnjem radu svim djelatnicama i djelatnicima „24 sata“, još jednom upućujem iskrene želje za novim uspjesima u budućnosti! - zaželio je.

Zagreb: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković | Foto: ilustracija - Sandra Simunovic/PIXSELL

Nekadašnja Predsjednica RH, Kolinda Grabar-Kitarović za rođendan nam je priznala što je najviše čitala u našim izdanjima dok je bila na Pantovčaku, a kojim se štivom 'krijepi' danas.

Zagreb: Kolinda Grabar-Kitarović na finalu međunarodnog projekta Eureka IIEC 2024. | Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Vi ste mi kao ‘breakfast on the run’ - ono kad navečer potrošim cijele dvije minute da istresem kefir u posudicu za van, umiješam chia sjemenke, zamrznute borovnice i bademe te ujutro imam brzi, ali nutritivni doručak koji ponesem sa sobom jer ga ne stignem pojesti doma. Kad me nešto zanima, a ne želim potrošiti puno vremena na čitanje, posegnem za 24sata. Vaš web redovito pratim kad sam u inozemstvu, a nemam mogućnosti neku utakmicu gledati na TV ekranu - vi je ‘prenosite’ uživo. Volim smijeh i šalu, pa i na vlastiti račun. Često bih pročitala ‘Kolindin šalabahter’. Danas popratim ‘Zoranovu budilicu’, a i onaj foto stripić mi je fora. Kad ujutro uzmeš u ruke 24sata, tvoja fotka na naslovnici, a nisi u Remetincu, popij kavu u miru i kreni u novi dan. Svim čitateljima želim puno pozitive, a vama, 24sata, još puno godina uspješnog djelovanja u službi istine i snažnog društva.

Nina Badrić čestitke nam je poslala iz Opatije bajne gdje se pripremala za gostujući nastup na prvoj polufinalnoj večeri 'Dore'.

- Čestitke od srca svim novinarima, fotografima, urednicima, svima koji su godinama grade vaš brend. Hvala što opstajete i unapređujete medijski prostor već 20 godina. Hvala vam za profesionalizam i korektnost koje ste pokazali kroz sve ove godine - srčana je bila Nina.

Zagreb: Dodjela medijske nagrade "Večernjakova ruža" u Hrvatskom narodnom kazalištu | Foto: Igor Soban/PIXSELL

U 20 godina koliko je 24sata na tržištu jedan čovjek iz Splita uvijek je imao svoje mjesto, kao poduzetnik, gradonačelnik, bivši gradonačelnik, Željko Kerum. Nije ta suradnja uvijek bila ugodna, ali se podrazumijevala. I nikako nije dobro počela. Na samim počecima nove tiskovine na tržištu, Kerum je u svojim trgovinama zabranio prodaju 24sata. Danas se vlastitom potezu – smije.

- Ajme meni, kako se toga sjećate. Ja sam mislio da se toga nećete sjetiti. Jesam, u 140 marketa zabranio sam prodaju 24sata, davno je to bilo. Sad se tome možemo smijati, al tada nisam imao ni političkog ni medijskog iskustva. Sad to ne bi napravio, ipak je su mediji bitni u društvu, kao nekakav korigir. A tad sam bio bijesan. Išlo se đonom na moju obitelj. Lako je za mene. U moje vrijeme kad sam bio gradonačelnik puno se diralo u moju obitelj, ali nije meni kao nekima danas tribala policija da me štiti. Mene je čovjek na bini htio udarit' glavom, ali ja sam to riješio sam, ja sam ja ga bacio na pod. Ta slika i snimka postoji – prisjeća se Kerum nekih svojih trenutaka koji su mu obilježili i život i karijeru. Priznaje da je u početku njegovog javnog i političkog života njegov odnos s medijima bio težak, a danas da opisuje kao simpatičnog.

- Ali, predugo to traje – smije se Kerum. Pitamo i za objašnjenje, što to točno traje predugo.

- Pa kako nije... evo 16 godina... tribalo mi je 16 godina da dođem u normalu s novinama, a 16 godina je dugo. Pa vidi... izgubiš energiju, bilo bi bolje da sam odmah bio ovakav prema novinarima, bilo bi mi puno lakše, ali sve je to život, sve je to iskustvo. Mora se pisati nešto interesantno, sve to triba prihvatiti. Ja nisam zlopamtilo, to je to. Ništa loše ne pamtim, samo dobro. Al' ne samo kod medija, nego i općenito kod ljudi. Majka Kata me tako odgojila. Zbog svega ružnog mi je žao, volim svoj grad i svoj narod – kaže Kerum.





Foto: 24sata

Pitamo ga je li mu nekih eskapada ipak žao, primjerice kad je lijepio pršut na čelo pred novinarima.

- Ma nije mi žao fotografije. Ja se volim sprdati, humor je uvijek dobar. Zamisli sad da Puljak nalijepi pršut na čelo... Meni je to stajalo, jer ja sam zajeb***, ja imam mota za to. Da sam rođen u gradu vjerojatno bi bio glumac, jer sam sklon tome. Ima sam uvik dobrih izjava, neke izjave se moje pamte. Tako i s tim pršutom, to se pamti – kroz smijeh će Kerum za kraj čestitavši 24sata na jubileju.

- Ja vas čitam redovito i dobri ste. Čestitam vam, svaka čast na 20 godina – zaključuje Kerum.

Rođendan nam je, normalno, čestitao i Gospodin Savršeni.

Foto: RTL

- Sretan rođendan novinama koje uvijek imaju tekstove zbog kojih mi se smješkaju susjedi, rodbina, oni koji me poznaju, a još više oni koji me ne poznaju i što uvijek dajete sve od sebe da me starije tete iz kvarta požele za zeta - rekao je Šime Elez.

Naš kolega s RTL Televizije Šprajc, Zoran Šprajc također nam je poželio sve najbolje:

- Nemojte se štedjeti, sad ste u najboljim godinama. Ako zatreba, imam jedan stent viška. Sretno!

Zagreb: Televizijski voditelj Zoran Šprajc | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Nekadašnja premijerka Jadranka Kosor priznala nam je kako smo je znali pošteno naljutiti. Ipak, škicne i novine i portal. Tjednik u našem izdanju redovito kupuje.

- Bilo je razdoblja u mojem premijerskome mandatu kad su 24sata bila jako nemilosrdna prema meni. Objavljivali ste cijele slikovnice o mojem odlasku frizeru i o mojim broševima te moram priznati da tu nisam dobro prošla. Moram reći i da me to nije baš oduševljavalo. Ta faza u kojoj sam bila u glavnoj ulozi nije mi se dopadala, ali svejedno sam se rado odazivala i davala izjave. Mislim da se tu otvorio prostor u međuvremenu za stalne rubrike koje su meni jako zgodne. Ne kupujem svaki dan novine, čitam ih na internetu. Unatoč tom drugačijem pristupu od drugih novina, svakako ste informativni dnevni list. Gledam, posebno se dobro izrodio svih ovih godina Express, i njega redovito kupujem. Tu ima puno tekstova koji su meni zanimljivi. Uvijek ste bili informativni list te sam, unatoč tome što sam se ljutila, uvijek surađivala.

Patrik Macek/PIXSELL | Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

Maestro Huljić, gospodin Tonći Huljić bio je osobito duhovit.

- Ne podnosim rođendanske čestitke, izgledaju kao odbrojavanje. Zato ni drugima ne čestitam. Ali kako sam javna osoba, moram se ulizivati medijima. I zato... Sreeeeetan rođendan, 24sata!

Zagreb: Glazbenik i tekstopisac Tonči Huljić | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

I Arsen Bauk je upao među čestitare. Želi, kao uostalom i mnogi naši čitatelji, ostanemo narednih godina u obavljanju naše profesije brzi i žestoki.

- Najveći kompliment vam je ni više ni manje dao premijer Andrej Plenković kad vas je nazvao osovinom zla. Tad sam vas počeo još ozbiljnije pratiti nego ranije. Vi mi se činite u odnosu na ostale igrače na medijskoj sceni najžilavijima. Sretan vam rođendan!

Zagreb: Arsen Bauk o prekinutoj sjednici Odbora za obranu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Hvala svima na lijepim željama!

Hvala što nas čitate!