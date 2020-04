'Ja ću prva reći da se nastava odgodi ako neće biti uvjeta'

Ja sam prva koja će reći ako nećemo imati uvjete 11. svibnja da to odgodimo za 18. svibnja ili za neki drugi dan, kazala je ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak u razgovoru u TV studiju Večernjeg lista, nakon što je Vlada objavila tri faze popuštanja epidemioloških mjera.

U trećoj fazi, dakle od 11. svibnja, trebali bi se otvoriti dječji vrtići, te škole za učenike od prvog do četvrtog razreda. No takva odluka za sobom povlači jako mnogo vrlo važnih pitanja koja su već postavili roditelji i nastavnici. Ministrica je objasnila kako je došlo do ovakve odluke:

- Vlada je jučer donijela zaključak. Prethodno je održana konzultacija sa stručnjacima i epidemiolozima. Tijekom sljedeća dva-tri dana slijede upute koje ćemo dobiti od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, odnosno od epidemiologa o tome što trebamo osigurati da bismo djeci u školama i djeci u vrtićima pružili odgovarajuće uvjete. Nakon toga sa školama i osnivačima te uvjete treba osigurati. Ako ove dvije faze prođu kako trebaju, reći ćemo roditeljima da pošalju djecu u školu.

'Trebaju nam detaljne upute'

Jako je puno elemenata koje treba uzeti u obzir. Primjerice, u Njemačkoj su otvorili neke škole, djeca sjede u učionicama pod maskama, uz trake zabrane polijepljenje po klupama. Mnogi roditelji u Hrvatskoj smatraju kako je bolje ostaviti dijete, posebno ono manje, kod kuće, nego ga izložiti takvim zastrašujućim mjerama zaštite. Na pitanje novinarke Večernjeg lista Lane Kovačević o uvjetima u kojima će biti učenici, Divjak je odgovorila:

- Moramo dobiti detaljne upute od epidemiologa, u njih imamo povjerenje. Dobit ćemo konkretne upute vezane za broj učenika u školama. Naime, u prosječnom je razredu 13,5 učenika. U Zagrebu i velikim gradovima razredi su veliki, ali prosječan razred u Hrvatskoj ima 13,5 učenika.

Kako je istaknula, ministarstvo će osigurati sve da postoje kvalitetni uvjeti za povratak. No kako je istaknula, nije im cilj sada pitati roditelje.

- Oni moraju imati povjerenja da će do tada sve biti riješeno - kazala je ministrica, te komentirala potez Grada Zagreba koji je naložio ravnateljima da anketiraju roditelje hoće li slati djecu u školu.

- Ministarstvo nije slalo nikakve ankete. Ne možemo roditeljima dati punu informaciju niti ima smisla sada ih anketirati. Moramo prvo vidjeti kakvi će biti uvjeti. Kako je rekla, postoje subjektivni i objektivni razlozi zašto roditelji ne bi pustili djecu u školu. Objektivan je razlog kada dijete ima brata ili sestru koji imaju respiratorne probleme, a subjektivni je strah zbog pandemije - kazala je.

Divjak ipak očekuje kako će svakim danom od otvaranja škola biti sve manje djece koja ne dolaze.

'Pojedini rektori ne žele surađivati'

No istaknula je i kako ona prva će reći da 11. svibnja nisu stvoreni uvjeti za otvaranje škola, te da to treba odgoditi za 18. svibnja, ili neki drugi datum.

Što se tiče Zagreba i učenika čije škole su neupotrebljive nakon potresa, Blaženka Divjak kazala je kako postoji još škola koje nisu popunjene, te da se mogu iskoristiti srednje škole u koje se učenici zasad neće vraćati, no da o tome treba odlučiti Grad Zagreb.

Ministrica je još jednom istaknula i problematiku nastave na daljinu na fakultetima.

- Pojedini rektori ne žele surađivati s Ministarstvom bez obzira na to tko je ministar. Samostalnost znači odgovornost. Tražili smo očitovanje od rektora fakulteta u vezi s obveznim predmetima oko upisa na fakultet. Pričekat će se dan-dva za mišljenje i da će se u tom slučaju ići na donošenje odluke - kazala je Divjak.