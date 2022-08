Ja, faraon! Plenković se hvalio i docirao novinarima: 'Zbog moje Vlade imate tu jeftinu struju...'

Ako je megavat sat struje normalno koštao 57 eura, ako danas košta skoro 600 eura, to onda znači da je ta struja skuplja za HEP deset puta više nego lani. Zašto građani i dalje imaju struju kao da toga nema? Zbog političke odluke hrvatske vlade. Cijena je trenutno niža nego što bi bila da kompanija poveća cijenu koliko ih stvarno košta. Jeste li me dobro razumjeli?

Hvalio se tako premijer Andrej Plenković jučer prilikom posjeta Rijeci. Tamo je pred novinarima docirao i ponavljao kako je "to dobro znati i dobro ponavljati da se stekne dojam kako Vlada dobro radi". Također je dodao i kako su oni "vrijedno radili na godišnjim odmorima, unatoč nekim negativnim komentarima". Tu je dodao kako živimo u demokratskoj zemlji pa u Hrvatskoj mogu biti i takvi komentari.

Premijer se hvalio i rastom BDP-a, za koji je, ipak, najviše zaslužna ljetna turistička sezona s kojom je njegova vlada imala malo posla jer osim sunca, mora i plaže na našoj obali se teško može naći neki sadržaj, koji je djelo hrvatske Vlade.

- To je drugi najviši rast u EU, jedino Slovenija ima viši rast sada. Prosjek rasta u EU je četiri posto. Dakle, možemo s te strane biti itekako zadovoljni… Naš rast u ovoj godini će biti veći nego smo predvidjeli mi, ali i drugi. To će nam pomoći u rješavanju gospodarske krize - rekao je premijer, koji je briljirao i oko smrti novinara Vladimira Matijanića. Na pitanje tko je ubio Matijanića rekao je kako to neće komentirati.

- Što se tiče slučaja, znam koliko je jučer na konferenciji za medije povjerenstvo reklo. Osim toga nemam drugih saznanja i neću to komentirati. Mislim da će neovisno o inspekciji DORH se baviti time ionako, bez apela, po službenoj dužnosti.

- A recite vi meni što Beroš ima s postupanjima ljudi u cijelom ovom lancu, recite što? Je li on bio tamo u KBC? Je li odgovarao na telefon? Je li došao sa hitnim timom nekome u kuću? Objektivna odgovornost, dobro ok - rekao je.

Na konstataciju novinara da je mogao smijeniti odgovorne, Plenković je rekao:

- Sve ok. Ne znam što je ovo sada. Novinari uzimaju u svoje ruke pravdu? U pravnoj i demokratskoj državi kao što je naša zna se tko je odgovoran za što. Postoji ministarstvo, inspekcija zdravstvena, stručno povjerenstvo. A postoje druga tijela koja iz drugog kuta možda gledaju na iste činjenice. Je li na isti način ili ne, ja to ne znam, vi ne znate, vaše kolege ne znaju - rekao je Plenković na kraju.

