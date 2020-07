'Ja gradonačelnik Zagreba? Ne, želim se baviti zdravstvom...'

Vili Beroš je bio prvi na HDZ-ovoj izbornoj listi u X. izbornoj jedinici, gdje je osvojio čak 35.678 preferencijalnih glasova, odnosno 45,47% svih glasova liste...

<p>Aktualni ministar zdravstva <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/parlamentarni-izbori-2020/3846456/osvojio-vise-preferencijalnih-glasova-i-od-svog-sefa-plenkovica-vili-beros-gost-rtl-a-danas/" target="_blank">u intervjuu je za RTL</a> komentirao je li ga iznenadilo što je osvojio više glasova i od svog šefa <strong>Andreja Plenkovića</strong> te kako se osjeća dan nakon velike pobjede.</p><p>- Tijekom kampanje nisam bio orijentiran prema preferencijalnim glasovima, nego prema uspjehu čitave liste, to smo na neki način ostvarili i s tim rezultatima sam u cijelosti zadovoljan. Svjedočili smo naše rezultate, naš program, bavili se pozitivnom kampanjom, nismo se toliko bavili našim protivnicima tako da vjerujem da su građanke i građani prepoznali nape napore. I dosadašnje i one koje smo spremni poduzimati u budućnosti, rekao je Beroš dodajući da je njegova ideja baviti se zdravstvenom politikom, ali da još nije razgovorao s Andrejem Plenkovićem o tome hoće li ostati na poziciji ministra zdravstva. </p><p>Na pitanje misli li druge godine na lokalnim izborima ići u utrku za gradonačelnika Zagreba, Beroš je rekao: "Rekao sam da bih se volio baviti zdravstvenom problematikom i rješavanjem tih nagomilanih problema. Prvog dana mandata razgovarali smo o listama čekanja, organizaciji zdravstvenog sustava i drugim elementima koji ne funkcioniraju na najbolji način, iako smo u koronakrizi savršeno kao zdravstveni sustav reagirali. Ali ima mjesta unapređenju i time bih se htio baviti. To znači ne u ovom trenutku".</p><p>Zašto je izlaznost bila toliko mala?</p><p>- Mislim da je riječ o kombinaciji faktora. Ljetno je vrijeme, zbog epidemije smo određene uvjete morali zadovoljiti, a pojedini nisu išli glasati zbog nezadovoljstva onime što se nudi, objasnio je Beroš.</p><p><em>Više uskoro...</em></p>