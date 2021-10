Što da vam kažem. Nisam u Taču jer eto neki rade, odmah nam na poziv nasmijano odgovara pulmolog Saša Srića znajući razlog našeg poziva.

- Za početak ću reći da sam u vrijeme dok se o virusu malo znalo i dok je bilo najteže spašavao ljudske živote na covid odjelu u KB Dubrava, dok se Milanović na nedopustivom mjestu u 'Klubu' družio s Kovačevićem. Ako je covid odjel rupa koju spominje predsjednik onda sam iz nje i izmigoljio – kaže nam Srića.

Podsjetimo, Milanović je danas komentirao izjavu Saše Sriće koji ga je kritizirao oko stavova oko korona mjera te je rekao da u Hrvatskoj postoji nekoliko stotina pulmologa.

- Ne znam ga, ova kriza mu je pomogla da izmigolji iz rupe - rekao je Milanović.

- Što to znači? Da je jedan državni doktor rekao da se ne miješam u pitanja struke? Ovo nije struka, ovo je pitanje dostojanstva nacije - rekao je Milanović i dodao kako bi, ukoliko je za ulazak u određeni prostor obavezna Covid potvrda, trebalo ukinuti restrikcije u tim prostorima te naveo da je takvim mjerama svjedočio u svojem posjetu New Yorku.

Dodao je da oni koji žele pozornost idu na Facebook, osnuju blog i sl., navodeći da je razgovarao s nekoliko Srićinih kolega koji su stariji od njega i koji ga smatraju "lupetalom koje to radi samo zbog pozornosti.

- Nedopustivo je da predsjednik nekoga proziva lupetalom, no kako se obraća i komunicira s drugima to se od njega i očekuje. Radio sam za njegovu kampanju, nosio majicu 'predsjednik s karakterom', a do sada je razočarao svakog iskrenog ljevičara - odgovorio je Srića.

Pitali smo ga da li se osobno i poznaju pa kaže: "Da, znam ga osobno, a ovako se razgovara, kad mu kažete nešto što mu ne odgovara."

- Da sam bio punoljetan '91 bio bi u ratu kao što sam danas u 'ratu' s virusom, a gdje je '91 bio predsjednik - pita se za kraj Srića.