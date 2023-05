'Ja sam pijetao Bašo, imam 33 godine i želim ući u Guinnessa'

Nije mu bilo baš najmilije što smo ga uznemirili i poremetili mu svakodnevicu. Ipak je on jedan 33-godišnjak, vremešni pernati ljubimac Marija Bašića (52) iz Suhača kraj Sinja. Riječ je o kokotu ili, kako bi u južnim krajevima rekli, pivcu koji bi, kad ekspertiza dokaže njegovu starost, mogao završiti u Guinnessovoj knjizi rekorda. Trenutačno najstariji pivac na stranicama te slavne knjige ima 26 godina. Za Marija, Bašo nije samo obična domaća životinja, njemu on znači puno više.

- To je ustvari pivac mog brata Borisa, koji je preminuo prije tri godine. Čuvam ga, ne samo jer je godinama dio obitelji, nego i kao uspomenu na brata. On ga je dobio iz vlastitog uzgoja peradi početkom Domovinskog rata, ne znam točno reći je li to bilo ‘90. ili ‘91. godine - govori nam Mario koji, osim njega, u velikom kočaku ima još jednog pivca, za kojega procjenjuje da ima više od 20 godina, a drži i koke nesilice.

Bašo je nerado pozirao pred objektivom, crvena krijesta koja se spustila preko jednog oka ometala ga je u kontroli okoline, ali Marija nije previše namučio jer, kaže nam, pivac ima možda 20 dekagrama. Riječ je o “talijančiću”, nasljedniku plemenite loze.

- Sva ta perad prije je živjela vani, na slobodnoj ispaši, ali sad ih držimo unutra. Nisu ista vremena. Ova dva stara pivca uopće ne puštam. Imao sam vučjaka koji je ‘zaklao’ desetak kokoši, a i Bašo je bio teško ozlijeđen. Ipak, uspio se oporaviti. Nekoliko godina kasnije i vučjak je preminuo, ugrizao ga je poskok, nije mu bilo spasa - priča nam Mario dodajući kako kokoši vrebaju razni predatori, orlovi, jastrebi, pa i vukovi koji se spuštaju i do Suhača, ali i do samog Sinja.

Mario bi svoga Bašu volio upisati u Guinnessovu knjigu rekorda, no kako ne poznaje proceduru, volio bi da mu netko pomogne. Kaže nam kako su mu rekli da pomoću pera može precizno utvrditi njegovu starost, no s obzirom na to da na imanju ima i previše posla, ne stigne se time baviti. Inače je veteran Domovinskog rata, a kako bi popunio kućni budžet bavi se uzgojem smilja. Otkriva nam i što su Baši najdraže poslastice.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

- Maslačak. Obožava ga - kaže Mario, kojemu želimo da ustraje u prijavljivanju Baše za Guinnessa i da on postane prvi predstavnik Suhača među koricama tog svjetski poznatog izdanja.

