'Ja sam pobjednik, a u SDP-u neki od šume više ne vide drvo'

Od najnižeg ogranka pa do vrha, ja sam prošao sve , napredovao sam step by step i točno znam kako ljudi na terenu razmišljaju, objasnio je Kolar zašto je pravi odabir za predsjednika stranke

<p>Krapinsko-zagorski župan, SDP-ovac<strong> Željko Kolar</strong>, našao se ovih dana na udaru zbog puno prevelikih maski koje su se podijelile djeci u osnovnim školama u njegovoj županiji.</p><p>Ipak, Kolar, koji je jedan od kandidata za novog predsjednika stranke, za to ima objašnjenje:</p><p>- Jednostavno je došlo do greške u distribuciji maski - mi smo kupili veličine maski, za dječicu od prvog do četvrtog i od četvrtog do osmog razreda osnovne škole i za srednjoškolce i profesorice i profesore. Prilikom distribucije je došlo do pogreške i ove velike maske su trebale biti za srednjoškolce te nastavnike i nastavnice. U 20-ak škola je distribucija bila uredna, kao i u svih devet srednjih škola, međutim, u 10 se dogodila greška. Ja sam se svim učenicima, roditeljima i ravnateljima ispričao i danas su nove maske otišle u škole, a velike maske neće biti bačene - iskoristit će ih profesorice i profesori - rekao je za<a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3883228/malim-zagorcima-je-nabavio-prevelike-maske-ali-dvojbe-da-ce-biti-prvi-covjek-sdp-a-nema-kolar-za-rtl-ja-sam-pobjednik/" target="_blank"> RTL Direkt</a>, a onda rekao kako je išla nabava:</p><p>- Maske smo nabavili preko javne nabave, mi smo prije svega kontaktirali direktno proizvođače - nismo mogli dobiti tu količinu, oni su nas sami uputili na neke od distributera, od njih smo maske kupili i tu je stvar apsolutno čista.</p><p>Kolar je također pozvao na smirivanje sukoba u stranci, a smatra da ga iskustvo i poznavanje stranke izdižu iznad ostalih kandidata:</p><p>Hoće li do kraja mjeseca postati i novi predsjednik SDP-a, Kolar dvojbi nema i poziva na smirivanje sukoba, a objasnio je i po čemu smatra da je bolji kandidat od drugih kandidata i kandidatkinje.</p><p>- Od najnižeg ogranka pa do samog vrha, ja sam prošao sve instance, napredovao sam <em>step by step</em> i točno znam kako ljudi na terenu razmišljaju, a moram reći na svoju veliku žalost da je SDP razdijeljena stranka, gdje su sukobi doveli do toga da se od šume više nije vidjelo drvo - rekao je Kolar pa za<a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3883228/malim-zagorcima-je-nabavio-prevelike-maske-ali-dvojbe-da-ce-biti-prvi-covjek-sdp-a-nema-kolar-za-rtl-ja-sam-pobjednik/" target="_blank"> RTL</a> zaključio kako je on pobjednik, jer zna kako se stvara tim i okupljaju ljudi. </p>