Ja sam vozila auto! Ne, ja sam! Blizanke nisu znale da se snima: 'Nema šanse da nas raspoznaju'

Policija je mjesecima konstruirala i istraživala slučaj prometne nesreće u kojoj je poginulo dvoje djece kod Minnesote. Bilo je to prošle godine kad se srebrna Toyota zabila u kočiju u kojoj su poginule sedmogodišnja Wilma Miller i njezina četiri godine starija sestra Irma. Sarah Petersen izjavila je da je vozila automobil, ali policija je objavila da je došla do saznanja kako je auto ipak vozila njezina sestra blizanka Samantha Petersen, piše New York Post.

Velika je to zavrzlama u slučaju u kojem su, čini se, dvije identične blizanke zamijenile mjesta. Tužitelji su objavili kako je auto vozila Samantha kojoj je istekla vozačka dozvola i koja je u vrijeme sudara bila nadrogirana. To su zaključili nakon opsežne istrage u kojoj su primijetili puno nelogičnosti u priči dvije sestre iz Minnesote. Kako je objavio šerif John DeGeorge, Sarah je došla na mjesto nesreće malo prije prve policijske ophodnje i imala je vremena dogovoriti se sa sestrom Samanthom da ona preuzme krivnju. Tužitelji smatraju kako se Samantha uplašila da će je odmah strpati u zatvor jer je bila nadrogirana pa je Sarah preuzela krivnju.

Foto: Facebook

Sarah je nedavno bila u zatvoru, a u to vrijeme se Samantha brinula za njezinu djecu pa je, smatraju tužitelji, možda mislila da sestri duguje uslugu. Policajci su na mjestu nesreće pronašli nekoliko ostataka džointova, a kasnije se ispostavilo i da je Samantha bila na amfetaminima. Tijekom ispitivanja policajac je ostavio upaljen uređaj za snimanje i otišao je, a tada se čulo kako Samantha govori sestri: 'Mislim da jedan od njih sumnja, ali baš me briga. Nema šanse da nas raspoznaju pa ne mogu reći koja je vozila'.