'Ja sam za Uljanik pod vodom bio i po pet-šest sati dnevno...'

Teško mi je gledati Uljanik danas, bez ljudi, bez života. Iako sam davno otišao u mirovinu kao ronilac u Uljaniku, srce mi je ostalo u škveru. Nije me sram reći da sam zaljubljen u Uljanik, priznao je Branko Glišić (68) iz Pule.

Ronio je 25 godina pod morem, pod brodovima koji su se gradili u škveru u to vrijeme. Njegova ronilačka oprema koju ponosno čuva u dnevnom boravku teška je pedesetak kilograma. Tako je nekad bilo, a na nogama je imao olovo kako ne bi isplivao na površinu.

More i Uljanik je spojio u veliku ljubav i posao.

- Dnevno sam pod vodom bio 5-6 sati. Toliko se moglo izdržati. To je bio moj posao iz snova. Odijelo sa cipelama je bilo teško 50 kilograma, a samo kaciga 25 kilograma. Svaka cipela bila je teška 12 kilograma. Oblačili su me moji kolege u to ronilačko odijelo, a samo oblačenje trajalo je više od 30 minuta - prisjetio se Glišić, poznatiji prijateljima kao Glišo. Radio je on pripreme porinuća, poslove nakon porinuća kao što su rezanje koljena, braciola...

- To je bio dinamičan posao koji je iziskivao veliku koncentraciju i izdržljivost. U mirovini sam već 20 godina jer sam u Uljaniku imao beneficiran radni staž - objasnio je Glišo. Obožava monografije Uljanika, pa i čuva njih nekoliko, za uspomenu, da se zna da je gradio i on.

- Dolje pod vodom vam je bio tunel. Brod bi se spojio, tunel bi se stavio ispod te bi se ispumpala voda. Onda su na red došli varioci koji bi varili, na svakih tri metra po jedan. Mi smo izvana čuvali da ne bi voda prodirala negdje. Onda bismo mi ronili da to popravimo - prisjetio se.

Bio je šef ronilaca u Uljaniku 12 godina, a u mirovinu je otišao 2000. godine. Kaže da je u to sretno vrijeme vladalo zajedništvo među radnicima, posao se obavljao na vrijeme a ponekad se i zapjevalo iz “gušta”.

- Krivo mi je kad ovih dana svi prebacuju krivicu na radnike. Vjerujte, radnici Uljanika nisu ni smatrali da se smiju petljati nekome, vjerujući da čini samo dobro. Pa kako da netko iz radione gleda tko i kako ugovara brod?! - rekao je Glišić.

Šef Uljanika nije imao vilu, nego kućicu u nizu

Od čistača u Uljaniku koji je bio na redu za dodjelu stana ili je prihvatio gradnju kuće pa sve do direktora... Sve je bilo transparentno. Pa naš tadašnji direktor Karlo Radolović napravio je kuću u nizu, a mogao je imati vilu, kaže Glišić.