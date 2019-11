Milan Bandić podržao Kolindu: 'S njom znamo na čemu smo'

Iako je u posljednjih godinu dana u nekoliko navrata najavio mogućnost da će se kandidirati za predsjednika države te da je upravo on najbolji za tu funkciju, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić ipak je odustao od toga.

- Nisam još odradio ono što imam u Gradu Zagrebu - poručio je u nedjelju Bandić.

Foto: Zoe Sarlija/PIXSELL

Pa je odlučio sa svojom strankom Rada i solidarnosti podržati aktualnu predsjednicu i kandidatkinju HDZ-a, Kolindu Grabar-Kitarović.

Objavio je to okružen svojim članovima, među kojima su bili i bivši SDP-ovac Siniša Varga te bivša HNS-ovka Marija Puh. Tu odluku, istaknuo je, podržalo je 15 članova Predsjedništva stranke dok su dva bila suzdržana, no nije htio otkriti koja su to dva.

'Radila na jačanju položaja Hrvatske u svijetu i unutar EU'

Naveo je sedam razloga zašto podržava Kolindu Grabar-Kitarović. Prvi je što aktualna predsjednica potiče razvoj zemlje.

- Uspješno je jačala međunarodni položaj Hrvatske, kvalitetno je predstavljala našu zemlju u inozemstvu, radila na jačanju položaja Hrvatske u svijetu i unutar EU, a istodobno održava iznimne odnose kako sa Trumpom tako i sa Putinom, Hrvatsku je čvrsto povezivala za zemljama srednje Europe, imala otvorene odnose sa susjednim zemljama jer to je važno bez obzira što mislili o pojedinim političkim akterima susjednih zemalja - istaknuo je.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Drugo, zbog čega smatra da zaslužuje još mandat, je njezina promocija zajedništva.

- Pokazala je socijalnu osjetljivost i otvorenost prema građanima. Za razliku od drugih političkih aktera, predsjednica je glasnogovornica malih građana - rekao je istaknuvši kao treći razlog što od svih kandidata ima najkvalitetniji predizborni program.

'Ona nije zlorabila institucije'

- Fokus je stavila na razvoj, očuvanje identiteta, odlučnost, pravednost u društvu, dostojanstvo svakog čovjeka, veću demokratičnost i sigurnost. Osobito podržavamo njene napore oko demografskih mjera - naveo je Bandić dodavši kako je podržavaju i zato jer, za razliku od nekih kandidata, nije zlorabila institucije.

- Obnašala je dužnost vodeći računa o trodiobi vlasti - rekao je ne želeći reći na koga upire prst kad govori o zloupotrebi institucija.

- Znaju oni koji su - rekao je.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

S predsjednicom, dodao je, znamo na čemu smo.

- Hrvatskoj u ovom trenutku ne trebaju eksperimenti. Pokazala je energiju, znanje i ljubav prema državi - istaknuo je Bandić pa naveo i posljednji, po njemu jako bitan, razlog zašto podržava HDZ-ovu kandidatkinju.

- Hrvatska zaslužuje i treba imati damu za predsjednicu. Treba nam Kolinda Grabar-Kitarović - poručio je.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Na pitanje je li se o ovoj podršci konzultirati s predsjednikom Vlade Andrejom Plenkovićem te predsjednicom, Bandić je istaknuo kako svakodnevno s njima komunicira.

Uvjeren je da će predsjednica Kolinda pobijediti pa ne otkriva koga bi podržali u slučaju da ne uđe i drugi krug.

- Pa nisam ja tako bedast da bi se kladimo na gubitnika - poručio je Bandić.