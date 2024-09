Ja tebi, ti njoj, ona meni! Kako se izvlačila lova: Uskok češlja ugovore od 208 milijuna eura!

Pokažite mi jedan ugovor na kojem je moj potpis da sam ja dodijelio poslove sinovoj tvrtki. Nema niti jednoga i nećete takvo što naći, svojedobno se medijima opravdavao tadašnji gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović. U međuvremenu je uhićen, optužen i na kraju je priznao namještanje tri posla sinovoj tvrtki u ukupnoj vrijednosti 1,4 milijuna eura. Ali njegova tvrdnja je istinita. Nikad nije potpisao ugovor sa sinovom tvrtkom. Pogodovao je drugim tvrtkama, a onda su one zauzvrat u tajnosti i daleko od očiju javnosti prepustili dio ili cijele poslove tvrtki njegova sina. A Dumbović je tvrdio da on ne može utjecati na to kome će privatne tvrtke dati dalje poslove. Sve dok Uskok nije sakupio dokaze o suprotnome.

