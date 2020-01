'Jadan sam i tužan... Pa kaj ne smijem prodati stan u Zagrebu'

- Jedan od najvećih donatora sam Zagrebu. Darovao sam spomenik banu Jelačiću, nisu mi ni pločicu stavili. Mučim se i patim, više nema posla u zemlji i radim za izvoz. Nisam zaslužio da me se napada. Jadan sam i tužan - rekao nam je Željko Šelendić, dugogodišnji zagrebački poduzetnik i metaloprerađivač koji je prodao stan supruzi Milana Bandića. On je i u dobrim odnosima s Bandićem, te je dobivao poslove od Zagreba za vrijeme Bandićeve vladavine.

Portal index.hr je prvi objavio da su Bandićevi kupili stan. Kupila ga je supruga Vesna za na njihovu kćer Ana-Mariju. Stan je star 13 godina, površine je 68,5 četvornih metara i nalazi se u centru Zagreba. Cijena koju su Bandićevi platili je 854.000 kuna, supruga Vesna je dala 720.000 kuna odmah, a ostatak kroz tri godine. To je 1474 eura za kvadrat sana u centru u kojem se stanovi prodaju po cijeni od 2000-2500 eura, pa i više. Šelendić je stan prodao sa suprugom nakon procjene sudskog vještaka, kaže. Potvrdio je da s Bandićevima u dobrim odnosima, ali da mu nije ništa dao ispod cijene.

- Prijatelju uvijek treba dati poštenu cijenu, ali meni su za taj stan ostali nudili i manje. Neka netko proda za 2500 eura ako misli da se može dobiti. Ne može jer prodaja ne ide. Cijena je takva kakvu sam mogao dobiti. Prodao sam jer su mi trebali novci. Zapošljavam 40 mladih ljudi i moram raditi za izvoz, više u svojoj zemlji ne mogu ni raditi. Napišite slobodno da trebam iseliti i napustiti zemlju jer sam prodao stan Bandiću i jer radim i plaćam poreze - emotivan je bio Šelendić.

Kaže i da je s gradom radio dva posla: Nabavku stolica za Lisinski i nadstrešnice za Gredelj.

- Problematizirala se cijena od 1900 eura za stolicu. Nisu u Lisinskom obične stolice, pogledajte koliko su puta one podignute i spuštene u zadnjih 15 godina, a još su kao nove. One su i vatrootporne i spasili smo Lisinski da ne izgori. Neopravdano me se napada jer je bilo i drugih, lošijih ponuda - tvrdi ovaj poduzetnik koji ima tvrtku Šela proizvodnja.

Tvrdi i da je on radio dio posla s nadstrešnicama za koje su za štetu Gradu optuženi Bandićevi suradnici. Ali tvrdi, njega niti su optužili niti je išta kriv.

- Ja sam radio dio za Gredelj. Ja njima prodam dio za 50, a oni su naplatili od grada 75 - slikovito opisuje i kaže da nije više ništa radio sa Zagrebom

I na kraju je opet rekao da žalostan.

- Ne mogu vam to opisati koliko me sve pogađa. Najveći sam donator Gradu Zagrebu, još u onoj državi sam plaćao najviše poreza u cijelom gradu, sada se mučim i radim, a neopravdano me se proziva - zaključio je.

Iz Bandićeve imovinske kartice nije vidljivo podrijetlo novca, ali je on ustvrdio da je njegova supruga prodala svoju nekretninu koju je naslijedila i da otud gotovina za stan kćeri. Rekao je i da je sve papire poslao u Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa.

Iz njega su nam potvrdili da je Bandić zaista poslao niz dokumenata, te rade redovitu provjeru njegove imovine.