'Jadno je kopati mi po Facebook profilu, pušku imam za miševe'

Prijavili su me zbog legalne zračne puške koju nisam držao u ormaru. Stajala je na stepeništu jer mi treba zbog štetočina, miševa i puhova, rekao je Marko Pupić Bakrač

<p>Objava o kineskom ražnju se odnosi na političke previranja u HDZ-u, a mene se uhićenjem pokušava politički utišati. U toj objavi nije bilo ni p od prijetnje, a to što mi se prekopava Facebook je jadno. Nemam povijest nasilja i nisam nasilnik,<strong> Marko Pupić Bakrač</strong>, oporbeni vijećnik Akcije mladih u Zadru.</p><p>- Prijavili su me zbog legalne zračne puške koju nisam držao u ormaru. Stajala je na stepeništu jer mi treba zbog štetočina, miševa i puhova. Sad me se proglašava i teroristom zbog zračne puške i sve je napravljeno da mi se pretražuje kuća i da me se zastraši. Sve je to u režiji HDZ-a, najveće su zlo ove države jer institucije sistema drže pod svojom kontrolom - rekao je i dodao da u isto vrijeme na njegove prijave kao vijećnika i kao stručne osobe - inspektora institucije ne reagiraju, dajući kao primjer prijave za manipulacije u energetskoj obnovi kuća.</p><p>Marko Pupić Bakrač pressicu je održao ispred zgrade državnog odvjetništva i policije u Zadru, nakon što je jučer bio uhićen i prijavljen za prijetnju zadarskom županu <strong>Božidaru Bobiju Longinu.</strong> Prijavljen je zbog prijetnje i prekršaja nepropisnog skladištenja lovačke puške.</p><p>Prijetnju je počinio postom na društvenoj mreži od 8. listopada "Političaru, dužnosniku, HDZ-ovcu sa psećim nadimkom sprema se kineski ražanj" . </p>