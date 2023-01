Jadno je maturalce koristiti za zaradu, a jadnije je to dopustiti

Maturalac je za mlade jedan od nezaboravnih životnih doživljaja. Neki će prvi put prijeći granicu svoje države, vidjeti nove krajeve, dio će se prvi put, da se ne lažemo, napiti, zaljubiti... Ali uglavnom svima to putovanje pozitivno obilježi bezbrižno srednjoškolsko doba. No kao i većina drugih stvari u hrvatskom školstvu, ovaj dio terenske nastave doslovce je prepušten ambicioznom turističkom tržištu.

I kako da roditelj svome djetetu objasni da čak ni za deset mjeseci ne može otplatiti nekakvih 1000 eura za putovanje te skucati još toliko da ima na putu? Nikako. Velika većina dignut će i kredit da plati putovanje, ali tako ne bi trebalo biti. Odnosno, država i nadležne institucije, od Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva turizma, inspekcija, pa do samih agencijskih udruga, trebale bi napokon postaviti zdravije temelje za maturalce. Sjetimo se slučaja iz 2020. godine, kad je agencija Kontakt Tours prevarila stotine učenika i njihovih roditelja. Maturalce su otkazali zbog korone, a novac je - propao. Više od godinu dana natezali su se roditelji s osiguranjima, inspekcijama, službama, a dobili su tek neki sitniš i slijeganje ramenima. A vlasnici su osnovali nove agencije i nastavili s poslom. Da ne govorimo o nerijetko lošim iskustvima s propalim hotelima koji se lažno reklamiraju s više zvjezdica, a učenike dočekaju prljave plahte, nedostatak osoblja, potrgane brave itd. Maturalna putovanja svakako ne bi trebala biti u istoj kategoriji kao obična turistička putovanja. A sigurno ne smiju, kao što je sad slučaj, biti u sivoj zoni u kojoj na kraju odgovornost spada samo i isključivo na roditelje te dijelom na nastavnike. Institucije moraju pod većom kontrolom imati sve uključene u organizaciju i provedbu putovanja te ozbiljnije poraditi na tome da maturalci budu dostupniji i sigurniji, kako za mlade tako i za škole i roditelje.