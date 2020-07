Jadrolinija: Promet i prihodi od karata u prvoj polovici godine upola manji nego lani

Iz Jadrolinije naglašavaju da se sustavno provode sve mjere nacionalnog Stožera civilne zaštite, uključujući i obvezu nošenja zaštitnih maski, koja se primjenjuje od 25. lipnja

<p>Brodovima Jadrolinije u prvih šest mjeseci ove godine prevezeno je 52 posto putnika i 62 posto vozila manje u odnosu na isto razdoblje lani te je ostvareno 42 posto komercijalnih prihoda od prodaje karata.</p><p>Podaci su to iz Jadrolinije, iz koje su na upit Hine odgovorili da u ovoj godini predviđaju oko 50 posto prometa u odnosu na prošlu, napominjujući da će očekivani promet do kraja godine uvelike ovisiti o epidemiološkoj situaciji.</p><p>Jadrolinija je lani prevezla 12,5 milijuna putnika i 3,2 milijuna vozila, a ostvaren je ukupni prihod od 977,8 milijuna kuna. Prihodi od prodaje karata za putnike i vozila čine više od polovice ukupnih lanjskih prihoda Jadrolinije.</p><p>Iz Jadrolinije navode da su, s obzirom na okolnosti i krizu uzrokovanu pandemijom Covida 19, prilagodili poslovanje na krizni način upravljanja, s tri ključne aktivnosti.</p><p>Radi se na očuvanju zdravlja djelatnika i korisnika usluga te se poduzimaju sve mjere prema uputama Stožera za civilnu zaštitu. Uz to, cilj je osigurati operativni kontinuitet poslovanja, kao i financijsku stabilnost, solventnost i likvidnost.</p><p>Stoga je, kažu, usvojen krizni, reducirani plan poslovanja, obustavljene su sve aktivnosti koje nisu nužne za operativno funkcioniranje te se neprekidno poduzimaju aktivnosti vezane uz osiguranje dodatnih izvora financiranja.</p><p><strong>Tri nova broda, zadržane vansezonske cijene </strong></p><p>Na upit o nastavku obnove flote, iz Jadrolinije navode da tijekom ove godine uvode u flotu novonabavljena tri broda: brod "Ugljan" na liniji Zadar – Preko zaplovio je u početku srpnja, "Faros" se očekuje početkom kolovoza kada će preuzeti liniju Split – Hvar, a brod "Lošinj" je u brodogradilištu u fazi pripreme i nužnog opremanja, kako bi ispunio propise za dobivanje svjedožbe i mogao ploviti u Hrvatskoj.</p><p>- Projekti obnove flote i planirane investicije su odgođene do kraja godine te ćemo nakon završetka sezone i ostvarenih rezultata, zajedno s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture nastaviti daljne nužne investicije - kažu u Jadroliniji.</p><p>Od 29. svibnja na svim trajektnim linijama primjenjuju se izvansezonske cijene, a za brodske i brzobrodske linije sezonske cijene.</p><p>Na upit hoće li takve cijene ostati i nadalje, iz Jadrolinije navode da su, s obzirom da Jadrolinija zbog epidemije nije plovila u punom opsegu, prihvatili preporuku resornog ministarstva i uz suglasnost Agencije za obalni linijski promet zadržali izvansezonske cijene.</p><p>- Imajući u vidu razvoj turističke sezone i potpisane ugovore, razmotrit će se opseg prometa te ćemo zajedno s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture donositi odluke, a sve sukladno potpisanim ugovorima.</p><p>Najavljena je i ponovna uspostava prometa na međunarodnoj liniji Zadar – Ancona, a iz Jadrolinije su potvrdili da će brodovi na toj liniji početi prometovati u početku kolovoza, s obzirom na turističko tržište Italije i potražnju talijanskih putnika, ali ovisno i o razvoju situacije s epidemijom Covida 19.</p><p>Svi putnici na brodovima tog domaćeg brodara obvezni su tijekom putovanja nositi medicinske maske ili maske za lice.</p><p>Iz Jadrolinije naglašavaju da se sustavno provode sve mjere nacionalnog Stožera civilne zaštite, uključujući i obvezu nošenja zaštitnih maski, koja se primjenjuje od 25. lipnja.</p><p>- Naše posade na brodovima ovu mjeru su usvojile još u početku epidemije te nam je izuzetno stalo da pridržavanjem uputa zaštitimo zdravlje naših djelatnika i putnika. Informacija o obvezi nošenja zaštitnih maski nalazi se na našoj web stranici, a djelatnici na prodajnim mjestima već pri kupnji karata upozoravaju putnike na tu zaštitnu mjeru.</p><p>Iz Jadrolinije još kažu da posada pri ukrcavanju putnika upozorava na odredbe, a obveza nošenja maski se ističe i putem razglasa, tijekom plovidbe.</p><p>- Jadrolinija svoje putnike podsjeća i na ostale mjere zaštite od širenja koronavirusa, poput ostanka u vozilu na putovanjima kraćima od 60 minuta, kupnje karata putem interneta ili mobilne aplikacije mJadrolinija, održavanja higijene te razmaka od drugih putnika i djelatnika.</p>