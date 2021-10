Jaka bura popračena kišom, koja je od jučer zahvatila i riječko područje, lomila je suho granje te nosila inventar kafića po glavnoj žili kucavici grada koji teče - riječkom Korzu.

- Od jučer smo imali 15 intervencija na području cijele županije. Uglavnom se radilo o uklanjanju slomljenog granja po cesti granja, kontejnera za smeće i sunciobrabna kafića. Za sad je stanje stabilno, no vidjet ćemo što poslijepodne nosi budući da je najavljena bura u pojačanju - kažu iz riječke JVP.

Državni hidrometeorološki zavod zbog jakog vjetra je izdao crveno upozorenje za riječko područje, a HAK javlja kako je zatvoren Krčki most za sav promet.

DHMZ: Vrijeme je vrlo opasno, izbjegavajte putovanja

Za sad su usljed vrlo jake, mjestimice i olujne bura zabilježeni udari vjetra od 40-70 čvorova (75-130 km/h).

- Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti, obratite pozornost te pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu - navodi se na stranicama DHMZ-a.

Za danas je najavljeno oblačno s povremenom kišom, vjetrovito i razmjerno svježe. Oborina će ponegdje biti obilna, osobito u središnjim i gorskim predjelima te na jugu zemlje gdje će biti izraženih pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu su moguća kraća sunčana razdoblja, uglavnom na srednjem dijelu. Na kopnu vjetar umjeren do jak sjeveroistočni, u Slavoniji i istočni. Na većem dijelu Jadrana će puhati jaka, podno Velebita i olujna bura s orkanskim udarima, a još na južnom dijelu umjereno i jako jugo. Temperatura zraka na kopnu većinom od 9 do 14, a na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 16 do 21 °C.

HAK pak navodi da je zbog olujnog vjetra Krčki most zatvoren za sve skupine vozila.

Samo za osobna vozila otvoreni su:

- autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče između čvorova Sveti Rok i Maslenica (obilazak za ostale skupine je državnim cestama DC50 i DC27 preko Gračaca, Obrovca i Karina);

- autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Čavle i Delnice (obilazak za ostale skupine je državnom cestom DC3 kroz Gorski kotar);

- autocesta A7 između čvorova Škurinje i Orehovica;

- Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene;

- državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački;

- Paški most.

Na autocesti A7 Draga-Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle, a na Jadranskoj magistrali između Bakra i Senja te lokalnoj cesti Križišće-Kraljevica dodatno je zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom.

Zbog jakog vjetra na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Krapina i Trakošćan vozi se uz ograničenje brzine od 80 km/h.

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Zbog mjestimice obilnijih padalina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Upozoravamo na moguće odrone duž Jadranske magistrale i na cestama u gorju.