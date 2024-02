Jaka bura na Jadranu, moguća i kiša: Temperature idu do 16 °C

U prvom dijelu dana promjenljivo oblačno, mjestimice moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak. Poslijepodne u većini krajeva uglavnom sunčano.

Foto: DHMZ

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na istoku na udare moguće jak, a u Gorskom kotaru i Lici sjeveroistočni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, ponegdje s jakim i olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura između 11 i 16 °C, u Gorskom kotaru i Lici malo niža.

Foto: DHMZ

Istočna Hrvatska

Promjenljivo oblačno, mjestimice s malo kiše, osobito u prvom dijelu dana. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 7, a najviša dnevna od 10 do 13 °C.

Središnja Hrvatska

Djelomice sunčano i uglavnom suho. Prijepodne će biti više oblaka, a popodne sunčanih razdoblja. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 5, a najviša dnevna od 11 do 14 °C.

Gorski kotar i Lika

Umjereno do pretežno oblačno, u Lici moguće uz malo kiše. Popodne postupno kidanje naoblake. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 4, a najviša dnevna od 7 do 11 °C.

Istra

Tijekom jutra smanjenje naoblake te zatim pretežno sunčano. Slaba do umjerena bura jačat će sredinom dana na umjerenu do pojačanu, a navečer će na zapadnoj obali Istre okretati na sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će uglavnom od 7 do 9 °C, u unutrašnjosti Istre od 3 do 6 °C, a najviša dnevna od 14 do 16 °C.

Sjeverni Jadran

Prijepodne promjenljivo oblačno, a zatim većinom sunčano. Puhat će umjerena i jaka bura s olujnim udarima pod Velebitom. Jutarnja temperatura zraka između 5 i 10 °C. Najviša dnevna od 13 do 16 °C.

Dalmacija

Promjenljivo oblačno, u prvome dijelu dana mjestimice s malo kiše ili ponekim pljuskom. Sredinom dana razvedravanje sa sjeverozapada. Puhat će slaba do umjerena, ponegdje i jaka bura s olujnim udarima uglavnom pod Biokovom. Jutarnja temperatura zraka između 6 i 10, a najviša dnevna od 12 do 16 °C.