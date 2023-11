Jaka kiša s grmljavinom, olujna bura. Snijeg moguć u nizinama. Sutra južina i skok na 20 Celzija

Nakon kratkotrajne stabilizacije vremena u srijedu, već s četvrtkom, 30. studenog, uz jačanje juga i jugozapadnjaka stižu novi oblaci, a s klimatološkim početkom zime - i obilnija oborina. Zbog jakog i olujnog juga te pada tlaka zraka, kako će se približavati ciklona, moguća su povremena ograničenja u prometu te poplavljivanje nekih riva, javlja Državni hidrometeorološki zavod.

Foto: DHMZ

Područje niskog tlaka svojom glavninom premještat će se preko Hrvatske s petka na subotu pa iako će na zapadu zemlje, u dijelu Gorskog kotara i riječkog zaleđa, već u četvrtak biti obilne oborine, petak će u gotovo cijeloj zemlji biti kišovit.

U mnogim će predjelima pasti i više od 50 l/m2, na obali moguće i u kratkom vremenu uz intenzivne pljuskove praćene grmljavinom.

Foto: DHMZ/ECMWF

Zapuhat će jaka, na sjevernom dijelu i olujna bura. Uz jak sjeveroistočni vjetar u gorju te padanje snijega i susnježice uvjeti vožnje bit će otežani jer će mjestimice mećava i/ili vijavica smanjivati vidljivost, a lokalno su u takvim uvjetima mogući i veći zapusi. Do nedjelje oborine će postupno prestati i vjetar će oslabjeti.

Foto: DHMZ/ECMWF

S pritjecanjem sve hladnijeg zraka kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg. Do subote ujutro, a osobito tijekom subote snježni pokrivač nastat će i u nekim nizinama. Stoga povremeno treba računati na skliske kolnike i poledicu.

Foto: DHMZ/ECMWF

U četvrtak olujno jugo

Umjereno do pretežno oblačno. Ponegdje kiša, osobito u Gorskom kotaru i na dijelu sjevernog Jadrana moguće obilnija. Ujutro na zapadu unutrašnjosti može biti oborine koja se smrzava na tlu.

Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni, u višim predjelima i jak s olujnim udarima.

Na Jadranu umjereno i jako, ponegdje moguće i olujno jugo, popodne na sjevernom dijelu jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 11 do 16, na jugu i do 19, a u sjevernim kopnenim krajevima između 5 i 10 °C.

Istočna Hrvatska

Prevladavat će oblačno, a lokalna kiša očekuje se uglavnom navečer. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, u gorju tijekom večeri i jak. Najniža temperatura zraka između -3 i 0, najviša dnevna od 7 do 9 °C.

Središnja Hrvatska

Pretežno oblačno s mjestimičnom kišom glavninom u drugom dijelu dana, a u noći i ujutro moguća je oborina koja se smrzava pri dodiru s tlom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najniža temperatura od -2 do 0, najviša dnevna između 6 i 9 °C.

Gorski kotar i Lika

Oblačno s kišom, ponegdje obilnom. Još se u noći očekuje i susnježica ili snijeg, a moguća je oborina koja se smrzava pri dodiru s tlom. Puhat će većinom umjeren jugozapadnjak, u višim predjelima i jak s mogućim olujnim udarima. Najniža temperatura zraka od -2 do 1, najviša dnevna od 8 do 10 °C.

Istra

Oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima, osobito u drugom dijelu dana kada je lokalno moguća i obilna oborina. Puhat će umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. More umjereno valovito i valovito. Najniža temperatura zraka bit će od 5 do 8 °C, najviša dnevna od 12 do 15 °C.

Sjeverni Jadran

Pretežno oblačno s povremenom kišom, mjestimice obilnom, a moguća je i grmljavina. Puhat će umjereno i jako južni i jugozapadni vjetar, lokalno olujan. Najniža temperatura zraka od 4 do 8, u unutrašnjosti Istre oko 2, na otocima i do 12 °C. Najviša dnevna između 13 i 17 °C, u unutrašnjosti Istre malo niža.

Dalmacija

Umjereno do pretežno oblačno, lokalno kiša, posebice u drugom dijelu dana. Puhat će umjereno i jako jugo i južni vjetar, ponegdje olujno. Najniža temperatura zraka od 7 do 11, u unutrašnjosti oko 2 °C. Najviša dnevna uglavnom od 13 do 18 °C.

U petak iznadprosječno toplo

Promjenjivo oblačno i iznadprosječno toplo. Osobito u prvom dijelu dana ponegdje s kišom, u Gorskom kotaru i na sjevernom Jadranu obilnijom, a moguća je i grmljavina.

Vjetar na kopnu umjeren jugozapadni, mjestimice i jak, u gorju s olujnim udarima. Krajem dana će na sjeveru zemlje zapuhati sjeverac. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo i južni vjetar, lokalno i olujan.

Najniža temperatura od 6 do 12, na Jadranu od 13 do 16 °C. Najviša dnevna uglavnom od 12 do 17, u Dalmaciji i do 19 °C.

Foto: DHMZ

Prognoza za vikend

Promjenjivo i pretežno oblačno s povremenom kišom, ponegdje obilnijom, na moru moguće i grmljavinom.

U noći na subotu pad temperature zraka pa će kiša ponajprije u gorju prelaziti u susnježicu i snijeg uz moguće stvaranje snježnog pokrivača, a uz daljnje zahladnjenje snijega može biti i u nizinama unutrašnjosti.

Foto: DHMZ

U nedjelju postupno smirivanje. Vjetar u unutrašnjosti umjeren jugozapadni, mjestimice i jak, u gorju s olujnim udarima.

U subotu će zapuhati sjeveroistočnjak i sjeverac te u nedjelju oslabjeti. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo i južni vjetar, lokalno olujno, a krajem subote će okrenuti na buru, najprije na sjevernom dijelu. Nakon iznadprosječno toplog petka za vikend osjetan pad temperature zraka.