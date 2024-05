Jako grmljavinsko nevrijeme i obilna kiša nad Europom, past će i tuča. Na snazi meteoalarm

Čak dvije trećine Europe zahvatit će u ponedjeljak jako grmljavinsko nevrijeme s obilnom kišom, prognoziraju meteorolozi Estofexa. Izdali su i upozorenje za dio zemalja pa tako i Hrvatsku gdje se očekuju obilne kiše, velika tuča i jaki udari vjetra.

Meteorolozi Državnog meteorološkog zavoda prognoziraju kako će u ponedjeljak biti promjenjivo i nestabilno vrijeme. Očekuje nas mjestimična kiša, lokalno moguće i izraženiji pljuskovi s grmljavinom koji se uglavnom očekuju u drugom dijelu dana u unutrašnjosti. Kako dan odmiče kraju, rast će i vjerojatno za pljuskove i grmljavinu.

Ujutro će ponegdje biti magle. Puhat će slab do umjeren jugoistočni i istočni vjetar, a na Jadranu jugozapadnjak i jugo, dok će na sjevernom dijelu prolazno puhati sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 10 do 16, na moru između 15 i 18, a najviša dnevna većinom od 22 do 27 °C.

Foto: DHMZ

Na snazi je žuto upozorenje Meteoalarma za zagrebačku, osječku, karlovačku, gospićku i kninsku regiju zbog mogućih izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom. - Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom - savjetuju prognostičari DHMZ-a.

Foto: DHMZ

I u naredim danima bit će promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom, nerijetko i u obliku pljuskova s grmljavinom, lokalno moguće i izraženih, ponajprije u unutrašnjosti i obilnih.

Od srijede će pak biti više sunčanih razdoblja, no i dalje nas očekuju nestabilni dani pa se uglavnom u unutrašnjosti očekuje lokalna kiša ili pljuskovi.

Foto: DHMZ

Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren jugozapadni, ponegdje na udare i jak, još u utorak i jugoistočni. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo i jugozapadnjak, u srijedu će oslabjeti, a u četvrtak će zapuhati i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka neće se znatnije mijenjati.