Pogledajte kakvo nevrijeme stiže u Hrvatsku: Na snazi je meteoalarm za cijelu zemlju

Prognostičari Državnog hidrometeorološkog zavoda najavili su kako je u petak moguća nova kiša i pljuskovi s grmljavinom. Izdali su meteoalarm za cijelu zemlju, a onaj koji označava opasno vrijeme na snazi je za zagrebačku i karlovačku regiju. Kako navode, meteoalarmi su upaljeni zbog lokalno obilnih pljuskova koji mogu pasti u kraćem vremenu, izraženijih pljuskova s grmljavinom praćenih obilnom kišom. Cijela obala Jadrana je 'u žutom' zbog jakih udara juga.

Foto: Rain Alarm

Kretanje nevremena koje će donijeti kišu možete pratiti ovdje. Crvena boja označava veću količinu oborina.

- U većini krajeva djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, od sredine dana uz mogućnost za poneki pljusak u Gorskom kotaru i na krajnjem istoku - naveli su prognostičari. U petak se očekuje slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a na krajnjem jugu jugo. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 14 i 19 °C. Najviša dnevna uglavnom od 21 do 26 °C.

Foto: DHMZ