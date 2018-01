Jakovčić, Radoš i Škrlec u EU protiv interesa hrvatskih ribara

Otkako je Hrvatska ušla u EU, zajedno sa Slovenijom i Italijom želi poništiti vrlo restriktivne odredbe za korištenje mreža kružnih plivarica.

To su velike mreže koje je EU ograničio kako ne bi uništavale morsko dno. Hrvatska godinama lobira i napravila je studije koje dokazuju da ne uništavaju dno i da je uredba o visini mreža neprimjenjiva u plitkom Jadranu. Hrvatska je kroz amandman eurozastupnice Ruže Tomašić uspjela u ponedjeljak skinuti ključno ograničenje o visini mreža u tehničkim mjerama koje je Parlament usvojio. Još sve treba proći i Vijeće te Komisiju.

Ali tu važnu mjeru, na kojoj su, uz Tomašić, radili i naše Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatska gospodarska komora, na kraju nisu podržala trojica hrvatskih eurozastupnika. Riječ je o Davoru Škrlecu, Jozi Radošu i Ivanu Jakovčiću. Jakovčić i Radoš su pripadnici grupe liberalnih demokrata (ALDE), a Škrlec Zelenih.

Ivan Birkić, predsjednik ceha ribara pri HGK, zahvalio se Ruži Tomašić koja je najviše doprinijela usvajanju amandmana, a kaže da mu nije jasno zašto trojica zastupnika nisu glasovala za tako važnu odredbu.

- To nije neki privatni interes, nego hrvatski gospodarski interes. S postojećim odredbama teško je uopće raditi na pola Jadrana i direktno je ugroženo do 2000 radnih mjesta, a indirektno još od 18 do 20 tisuća. Napravili smo važan prvi korak - kaže Birkić.

Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić (HDZ) priopćio je da mu je drago što su plivarice dopuštene i da mu je žao što tri zastupnika nisu shvatila koliko je to važno ribarima. No sva trojica imaju slično opravdanje - nije da nisu htjeli podržati amandman, ali nisu podržali cijelo izvješće čiji je amandman dio.

Jakovčić kaže da je ALDE odlučio ne podržati izvješće, podržava amandman, a kad je vidio da ima dovoljno glasova, nije htio potaknuti sukob. Škrlec kaže da je za taj amandman, ali kao član Zelenih, bio je protiv izvješća, jer u njemu ima niz drugih spornih točaka za koje Zeleni smatraju da će imati negativan utjecaj na riblji fond. Radoš odgovara da je isto za amandman, ali je kao član ALDE-a bio protiv izvješća.