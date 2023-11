Jakovina: ’Kriza u Europi dovela je desničara Wildersa na vlast’

Nizozemski antieuropski krajnje desni populist Geert Wilders već je počeo tražiti koalicijske partnere u četvrtak nakon goleme izborne pobjede koja će imati široke posljedice u Europi.

Njegova Slobodarska stranka (PVV) osvojila je 37 od 150 mjesta, znatno ispred 25 mjesta za listu Laburista/Zelenih i 24 mjesta za konzervativnu Narodnu stranku za slobodu i demokraciju (VVD).

Prema kalkulacijama, Koalicija Slobodarske stranke, VVD-a i stranke NSC centrističkog zastupnika Pietera Omtzigta imala bi zajedno 81 mjesto, no kako bi se to ostvarilo trebat će proći kroz mnogo pregovora. Naime, ni jedna stranka s kojom bi Wilders mogao formirati vladu ne dijeli njegove ideje protiv EU. Osim toga, Wilders je poznat i po svojoj islamofobiji.

Povjesničar Tvrtko Jakovina rezultate izbora smatra jasnim odrazom previranja u svjetskom poretku, ali i da je vrijeme za buđenje i redefiniciju Europske unije.

- Desnica je u porastu jer imate krizu vladajuće elite, a to je logičan odraz mijenjajućeg poretka. Kao i u drugim kriznim stanjima, imate rješenja koja su brza i čvrste ruke te obećavaju radikalne promjene. Wilders je bio prisutan na sceni, obilježavao ju je, no kriza je dovela do toga da može biti vodeći na izborima - kaže Jakovina.

Ne vidi kako će njegova pobjeda donijeti neke novosti.

- Desne populističke ideje u svim zemljama zagovaraju vraćanje na početak, i to nekim idejama koje su viđene prije 80 godina. Povratak na stare ideje vodi starim rješenjima, a to dovodi do katastrofe u Europi. To smo gledali isto kad je Europa kretala u rat. Zato Europskoj uniji treba redefinicija, svježa krv, da se postavi kao faktor u svijetu - kaže Jakovina.