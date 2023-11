Putinov pijun odnio izbornu pobjedu u Nizozemskoj. Može li Putin računati i na Hrvatsku?

Zvuči li vam to poznato?

Obožavatelj je Viktora Orbana, kritičan je prema Europskoj uniji, poziva na prestanak naoružavanja Ukrajine, bori se protiv "histerične rusofobije", divi se Vladimiru Putinu.

Skoro kao Zoran Milanović.

Ali uz to, huška protiv migranata i muslimana, poziva na vraćanje kontrole nad granicama, želi jači suverenizam. Čime podsjeća na poruke Mosta, Domovinskog pokreta, Hrvatskih suverenista...

Geert Wilders, relativni pobjednik parlamentarnih izbora u Nizozemskoj, nekad je bio krajnje desničarska avangarda, čudak, pajac i "Trump prije Trumpa", s frizurom i stilom, retorikom i politikom.

Ali nakon svih ovih godina u kojima su ga prestigli drugi desničarski populisti, kad se ispuhao Brexit i Donald Trump zapeo s 91 točkom optužnice u Americi, on se polako se pretvara u europski politički mainstream.

Sve više zemalja bilježi politički rast krajnje desnice, desničarskih populista, nacionalista, mini diktatora.

Putinove pobjede

Ovdje više čak ni Wilders nije toliko bitan. Bitan je obrazac na koji Vladimir Putin preko svojih europskih pijuna rastura Europsku uniju iznutra, destabilizira liberalne demokracije, izaziva podjele, podmeće lažne vijesti i internetske trolove. Upalilo je kod Brexita, potom i kod Trumpa, upalilo je u Italiji, Mađarskoj, Austriji, Švedskoj, sada u Nizozemskoj, a prijeti da će upaliti u Njemačkoj i Francuskoj.

Prije parlamentarnih izbora u Nizozemskoj, ministrica unutarnjih poslova upozorila je na pokušaje Rusije da utječe na javno mnijenje u Nizozemskoj putem lažnih vijesti i internetskih trolova.

A sada je ruski favorit odnio relativnu pobjedu na izborima.

Postaje li to pobjednički obrazac na izborima u članicama Europske unije, uključujući i Hrvatsku?

Uz Orbana, protiv muslimana

Zoran Milanović već je ocrtao svoju političku agendu. Euroskepticizam, suverenizam, nacionalizam, obazrivost prema Rusiji, odbijanje pomoći Ukrajini, koketiranje s antivakserima, kritika europskih birokrata, haškog suda i međunarodnih institucija, razumijevanje prema domaćoj desnici, druženje s Orbanom i Dodikom...

A sada se, nakon Wildersove pobjede u Nizozemskoj i trenda jačanja krajnje desnice u Europi, dobrom izbornom nastupu nadaju i hrvatski antivakseri, antieuropljani, protivnici ljudskih prava i liberalne demokracije, jurišnici protiv migranata, kršćanski fundamentalisti i ruski trolovi.

Čini se kao da je netko pisao priručnik za europske desničare, od Mađarske i Švedske do Italije i Srbije. Ako već ne priručnik, onda makar šalabahter.

Rat protiv demokracije

Jer, osim što Putin vodi osvajački rat u Ukrajini, on u Europi ujedno vodi i rat protiv liberalne demokracije zapadnog tipa, protiv ljudskih prava, protiv manjina, protiv građanskih sloboda, demokracije, tolerancije, otvorenog društva. To isto provode njegovi sljedbenici po članicama Europske unije, jačaju svoj utjecaj sve do izborne pobjede i osvajanja vlasti.

Svaki poraz demokracije, Putinova je pobjeda. A svaka Putinova pobjeda, vodi Europsku uniju, liberalnu demokraciju, modernu Europu u kaos, autokraciju, histeriju, zarobljavanje društva.

Klaun nije smiješan

Nizozemac Wilders dugo je bio klaun, baš kao što su se svojedobno rugali i njemačkom kaplaru, a sada je postao pobjednik, relevantni političar, možda čak i premijer jedne od važnijih - a nekad i najliberalnijih - članica EU.

Putinovi saveznici odnijeli su već pobjedu u Italiji i Švedskoj, jačaju na Balkanu, a uskoro će dobiti priliku potvrditi ove trendove i u Hrvatskoj. Gdje se već spremaju oružane straže za migrante, gdje se šalje vojska na granicu, gdje se širi histerija protiv muslimana, gdje jača pritisak na prava žena i manjina, gdje se rovari protiv tekovina liberalne demokracije.

I to u regiji koju Putin odavno pretvara u bačvu baruta.