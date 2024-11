Jandroković: Bauk se ruga Hrvatskom saboru. On ne poštuje članove odbora...

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković komentirao je u ponedjeljak oporbeno ignoriranje sjednice Odbora za obranu te ocijenio da se predsjednik tog odbora Arsen Bauk (SDP) "ruga Hrvatskom saboru" jer je odbor sazvao, a na njega nije došao.

"Vrlo zanimljivo. Predsjednik Odbora za obranu Arsen Bauk nije se priključio Odboru za vanjsku politiku i Izaslanstvu Hrvatskog sabora pri NATO skupštini. Dakle, on je bio taj koji je imao potpise većine zastupnika koji su od njega tražili da i oni budu suorganizatori. To nije napravio i sad je sazvao sjednicu za danas i na nju nije došao. Dakle, on je bojkotirao sjednicu koju je sam sazvao", izjavio je Jandroković uoči sjednice Predsjedništva HDZ-a.

Ocijenio je i da Bauk ne poštuje Hrvatski sabor.

"Ruga se u stvari Hrvatskom saboru, ne poštuje većinu članica i članova odbora. Ne sjećam se, a ja sam dugo ovdje u Saboru da se takvo ponašanje događalo", kazao je Jandroković

Predsjednik Odbora za obranu Arsen Bauk nije došao na sjednicu odbora koju je sazvao kako mu to nalaže saborski Poslovnik. Prema Poslovniku, naime, predsjednik radnog tijela dužan je, kada to zatraži najmanje trećina članova, sazvati sjednicu najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva.

A zahtjev su pretprošlog tjedna podnijeli članovi vladajuće većine tražeći zajedničku sjednicu tri saborska tijela- odbora za obranu, za vanjsku politiku i Izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, na temu informacije zamjenika glavnog tajnika NATO-a Borisa Rugea o NATO aktivnosti za sigurnosnu i obučnu potporu Ukrajini (NSATU).

Tu zajedničku sjednicu Bauk je odbio zaključivši da je sve o toj temi već ranije rečeno, pa je Ruge prošlog tjedna govorio o NSATU samo pred dva saborska tijela.