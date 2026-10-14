Obavijesti

News

Komentari 1
OPOZIV PREMIJERA

Jandroković: 'Hajdaš Dončić demotivirao je oporbu svojim lošim i promašenim nastupom'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Jandroković: 'Hajdaš Dončić demotivirao je oporbu svojim lošim i promašenim nastupom'
1
Zagreb: Iznošenjem zastupničkih stajališta Sabor nastavio sjednicu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković kritizirao je nastup Siniše Hajdaša Dončića, ističući kako je njegov loš pristup demotivirao oporbu tijekom rasprave o opozivu premijera. Jandroković je naglasio potrebu za smirenijom i argumentiranijom raspravom bez uvreda i kleveta.

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u srijedu je raspravu o opozivu premijera Andreja Plenkovića nazvao demotivirajućom za oporbu nakon nastupa predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića, koji je ocijenio 'jako lošim, ispodprosječnim i promašenim'.

„Jučerašnju raspravu obilježio je jako loš, ispodprosječan i promašen nastup predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića koji je onda odredio cijeli tijek rasprave. Moj je dojam da je njegov nastup demotivirao one koji su predlagali opoziv predsjednika Vlade”, komentirao je Jandroković maratonsku raspravu o opozivu premijera Andreja Plenkovića koju je inicirao SDP.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Hajdaš Dončić pričao o Marici, Slavku i Anti u Saboru. HDZ-ovci prasnuli u smijeh VIDEO
Hajdaš Dončić pričao o Marici, Slavku i Anti u Saboru. HDZ-ovci prasnuli u smijeh | Video: Internet TV Hrvatskoga sabora

U raspravi je, istaknuo je, bilo previše povišenih tonova, ne u smislu oštre borbe argumentima nego je bilo dosta uvreda i kleveta.

Mi jednostavno imamo takav način rasprave koji se ponavlja iz sjednice u sjednicu, a volio bih da imamo mirniju i argumentiraniju raspravu, da se stvarno pokušaju pronaći najbolji mogući argumenti kada se zastupa određeno stajalište, a ne da se u nedostatku argumenata poseže za uvredama. Najčešće su to ad hominem napadi koji mi se ne dopadaju, poručio je šef Sabora.

Na novinarsku opasku da je takvih napada bilo i s oporbene i s vladajuće strane Jandroković je uzvratio da je to ton rasprave koji je uvijek prisutan, no, dodaje, 'čini mi se da je oporba odabrala taj pristup već dugo vremena'.

OGLASIO SE I JAKŠIĆ SDP-ovac pljeskao Plenkoviću, HDZ odmah objavio snimku: 'Spavaš li mirno, Siniša?'
SDP-ovac pljeskao Plenkoviću, HDZ odmah objavio snimku: 'Spavaš li mirno, Siniša?'

Previše grubo, neargumentirano pa i klevetnički nastupaju i onda, naravno, dobivaju iste odgovore od vladajućih, dodao je. Treba malo smiriti ton i argumetnirano raspravljati o temama, a ne u nedostatku argumenata napadati protivnika, poručio je.

Upitan je li se netko iz vladajuće većine pokolebao hoće li podržati opoziv idući tjedan. Jandroković je kazao da se „nakon jučerašnje rasprave mogu pokolebati oni koji su tražili opoziv jer su nastup i argumentacija predsjednika SDP-a bili ispodprosječni”.

Vidio sam na predstavnicima oporbe da su se jako demotivirali nakon njegova nastupa, ocijenio je Jandroković.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Plenković nabrajao uspjehe Vlade. Otkrio koliko novca stiže umirovljenicima
HRVATSKI SABOR

VIDEO Plenković nabrajao uspjehe Vlade. Otkrio koliko novca stiže umirovljenicima

Hrvatski sabor u utorak očekuje rasprava o radu Vlade i odgovornosti njezina predsjednika Andreja Plenkovića, koji će najprije podnijeti godišnje izvješće o stanju nacije, a potom se suočiti s oporbenim zahtjevom za opoziv
Hrvatski kirurg nakon šokantne dijagnoze: ‘Vjerujem da papa ima dobre izglede za izlječenje’
STRUČNJAK OBJAŠNJAVA

Hrvatski kirurg nakon šokantne dijagnoze: ‘Vjerujem da papa ima dobre izglede za izlječenje’

Papa Lav XIV. (71) operiran je u utorak u rimskoj bolnici Gemelli, a tijekom zahvata potvrđeno je da boluje od raka pluća. Liječnici su mu odstranili donji režanj desnog plućnog krila. O mogućim rizicima, kirurškim zahvatima i izgledima za izlječenje za 24sata govorio je prof. dr. sc. Dubravko Jalšovec, predstojnik Klinike za torakalnu kirurgiju KBC-a Zagreb na Rebru
Radiolozi odlaze ako Zadravec opet bude šefica. Pacijenti će ispaštati, javilo se Ministarstvo
TRAŽILI SMO KOMENTAR MINISTARSTVA

Radiolozi odlaze ako Zadravec opet bude šefica. Pacijenti će ispaštati, javilo se Ministarstvo

Zadravec je 2021. smijenjena jer je za vrijeme dok je bila šefica Zavoda u Vinogradskoj došlo do ozbiljno narušenih međuljudskih odnosa i velikog odljeva kadrova iz bolnice, kako je rekao tadašnji ravnatelj Vatavuk.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026