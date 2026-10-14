Jandroković: 'Hajdaš Dončić demotivirao je oporbu svojim lošim i promašenim nastupom'

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u srijedu je raspravu o opozivu premijera Andreja Plenkovića nazvao demotivirajućom za oporbu nakon nastupa predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića, koji je ocijenio 'jako lošim, ispodprosječnim i promašenim'.

„Jučerašnju raspravu obilježio je jako loš, ispodprosječan i promašen nastup predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića koji je onda odredio cijeli tijek rasprave. Moj je dojam da je njegov nastup demotivirao one koji su predlagali opoziv predsjednika Vlade”, komentirao je Jandroković maratonsku raspravu o opozivu premijera Andreja Plenkovića koju je inicirao SDP.

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U raspravi je, istaknuo je, bilo previše povišenih tonova, ne u smislu oštre borbe argumentima nego je bilo dosta uvreda i kleveta.

Mi jednostavno imamo takav način rasprave koji se ponavlja iz sjednice u sjednicu, a volio bih da imamo mirniju i argumentiraniju raspravu, da se stvarno pokušaju pronaći najbolji mogući argumenti kada se zastupa određeno stajalište, a ne da se u nedostatku argumenata poseže za uvredama. Najčešće su to ad hominem napadi koji mi se ne dopadaju, poručio je šef Sabora.

Na novinarsku opasku da je takvih napada bilo i s oporbene i s vladajuće strane Jandroković je uzvratio da je to ton rasprave koji je uvijek prisutan, no, dodaje, 'čini mi se da je oporba odabrala taj pristup već dugo vremena'.

Previše grubo, neargumentirano pa i klevetnički nastupaju i onda, naravno, dobivaju iste odgovore od vladajućih, dodao je. Treba malo smiriti ton i argumetnirano raspravljati o temama, a ne u nedostatku argumenata napadati protivnika, poručio je.

Upitan je li se netko iz vladajuće većine pokolebao hoće li podržati opoziv idući tjedan. Jandroković je kazao da se „nakon jučerašnje rasprave mogu pokolebati oni koji su tražili opoziv jer su nastup i argumentacija predsjednika SDP-a bili ispodprosječni”.

Vidio sam na predstavnicima oporbe da su se jako demotivirali nakon njegova nastupa, ocijenio je Jandroković.