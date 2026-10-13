SDP-ovac pljeskao Plenkoviću, HDZ odmah objavio snimku: 'Spavaš li mirno, Siniša?'

HDZ je na društvenim mrežama objavio snimku premijera Andreja Plenkovića iz Hrvatskog sabora, uz tvrdnju da je njegov govor pljeskom popratio i jedan SDP-ovac. Riječ je navodno o Mišelu Jakšiću, koji je za 24sata objasnio zašto je zapljeskao premijeru.

Na snimci Plenković govori o deset godina vlasti HDZ-a, a potom se obraća oporbi.

- Mi smo ponosni na naših 10 godina, a vi ćete još se buditi svakoga jutra godinama frustrirani u opoziciji. Ja vas razumijem, ali bolje nakon ovakvog lidera ni ne zaslužujete - rekao je Plenković, čuje se na snimci, nakon čega su uslijedili pljesak i reakcije HDZ-ovih zastupnika, a na snimci se vidi i kako jedan SDP-ovac je dao pljesak.

HDZ je snimku popratio opisom u kojem je posebno istaknuo reakciju navodnog SDP-ovca.

- Konačno! I u SDP-u su shvatili da Vlada radi pravi posao, a da Hajdaš nije taj! Spavaš li mirno, Siniša? - objavili su iz HDZ-a.

'Posprdno sam rekao ma bravo i zapljeskao'

No, Mišel Jakšić ima drukčije objašnjenje svoje reakcije. U izjavi za 24sata poručio je kako je pljesak bio ironičan te da se nije mogao načuditi onome što je premijer izgovorio.

- Drago mi je da HDZ toliko opsesivno prati SDP i mene osobno. Ja sam posprdno rekao ma bravo i zapljeskao jer se nisam mogao načuditi svemu što je Andrej Plenković uspio izgovoriti. Gdje je uspio doći u kontradikciju sa samim sobom - rekao je Mišel Jakšić za 24sata.

Tako je HDZ-ova objava, u kojoj su pljesak predstavili kao znak podrške premijeru, dobila i odgovor zastupnika koji tvrdi da je njegova reakcija bila upravo suprotna.