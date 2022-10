Jandroković: Hrvatska ne može biti neutralna prema Ukrajini, a Milanović je posve nebitan...

Gledamo rusku agresiju na Ukrajinu, taj odnos između agresora i žrtve. Ne možemo biti neutralni. Onaj tko je neutralan podržava agresiju. To nije moralno, časno ni pravedno. Tako ne funkcionira moral i civilizacija kojoj želimo pripadati. Posebno u Hrvatskoj moramo biti glasni i moramo se angažirati više nego nacije koje koje nisu prolazile ono što smo mi prolazili, rekao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković koji se u subotu sastao s predsjednikom Parlamenta Ukrajine Ruslanom Stefančukom, piše N1.

On je u radnom posjetu Hrvatskoj zbog održavanja Prvog parlamentarnog summita Međunarodne krimske platforme narednog tjedna. Jandroković i Stefančuk tim su povodom otvorili Spomen-obilježje ukrajinskom književniku i pjesniku Ivanu Franku.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Prvi summit Međunarodne krimske platforme organiziraju hrvatski i ukrajinski parlament, a na njemu će sudjelovati preko 40 izaslanstava, 30 presdjednika parlamenata i međunarodnih organizacija. Dolazi i čelnica Zastupničkog doma SAD-a Nancy Pelosi. Jandroković je istaknuo kako su odmah prihvatili poziv za organizaciju jer žele pomoći ukrajinskom narodu.

- Ne trebamo se bojati, nije ugodno, suočiti se s nasiljem, agersijom, ali ako će se svi sklanjati i dopustiti da agresor radi što želi, tada će on pobijediti i to je ono što ne smijemo dozvoliti - dodao je šef Sabora.

Na summitu neće sudjelovati predsjednik Zoran Milanović. Jandroković ističe kako ga nije niti očekivao.

- Zoran Milanović je u ovom kontekstu posve nebitan. Važno je da svojim stavom pokažemo kako se odnosimo prema ovoj nehumanoj i neciviliziranoj agresiji. Ovdje se radi o odnosu agresora i žrtve. Onaj koji je neutralan u sukobu agresora i žrtve je na stran agresora. to je poruka koju želimo odaslati s krimske konferencije. Posebno mi Hrvati, koji smo se borili za svoju slobodu. Sjetimo se početka velikosrpske agresije na Hrvatsku, kada je Ukrajina bila među zemljama koje su nas prve priznale. koja je onda dilema danas? Naravno da ćemo pomoći. oni koji šalju dvosmislene poruke šalju krivu poruku ukrajinskom narodu te ostavljaju duboku poruku o vlastitom moralu - rekao je.

Predsjednik parlamenta Ukrajine Ruslan Stefančuk zahvalio se Jandrokoviću i rekao je kako će se u Zagrebu sastati parlamenti zemalja, a time i narodi koji su ujedinjeni protiv agresije.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Želim naglasiti da je ovo prvi međuparlamentarni samit, koji je dio krimske platforme. Jasno je da ćemo nastaviti s takvim radnjama i inicijativama. Ovo je najveći međuparlamentarni događaj, koji se nije događao puno godina. To je povijesni događaj. Govorit ćemo o pitanju globalne sigurnosti u cijelom svijetu. Moramo dati procjenu funkcionira li taj sustav i odrediti što moramo napraviti da netko ne može krojiti državne granice i stvarati vlastitu viziju svijeta. Ono što je najvažnije je to da je danas hrvatski narod otvorio srca ukrajinskom. To potvrđuju i predstavnici lokalne zajednice - rekao je Stefančuk.

