Jandroković hvali 10 godina Plenkovićeve Vlade: 'Imamo rekordne plaće i mirovine...'

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković među postignućima deset godina rada Vlade naveo je rekordno visoke plaće i mirovine te najnižu razinu nezaposlenosti, a na pitanje o propuštenim prilikama rekao je da će kritiziranje prepustiti oporbi. Uoči sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a Jandroković je u ponedjeljak u povodu deset godina Andreja Plenkovića na čelu Vlade rekao novinarima i da Hrvatska ima najbolji kreditni rejting u povijesti.

Istaknuo je i Pelješki most, LNG terminal, naftovod i JANAF te rekao da je Hrvatska postala regionalni igrač. Uz ulazak Hrvatske u schengenski prostor i uvođenje eura, naveo je i razvoj lokalnih sredina kojem su doprinijela sredstva iz europskih fondova te ulaganja u područje sigurnosti - rafale, korejski i američki obrambeni sustav.

Na pitanja je li moglo biti bolje i postoji li propuštena prilika za kojom žali, odgovorio je da uvijek može i da će kritiziranje prepustiti oporbi, a on će istaknuti postignuća.

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved istaknuo je političku stabilnost, povećanje standarda života, gospodarski rast i razvoj, rekavši da je teško u nekoliko rečenica pobrojati učinjeno. Važnim je ocijenio to što su i nakon deset godina jednako odgovorni i dinamični u radu.

"Dok god imamo povjerenje našega naroda, odgovorno ćemo obavljati svoje dužnosti, uvijek gledajući što još možemo napraviti za našu državu", rekao je Medved koji je s ministricom Ninom Obuljen Koržinek i ministrom Olegom Butkovićem član Vlade od početka Plenkovićeva prvog mandata, 19. listopada 2016. godine. Jandroković je komentirajući oporbene prozivke HDZ-a zbog situacije u Splitu, rekao da oporba "što god da se u ovoj zemlji dogodi, optužuje HDZ”. Ocijenio je bizarnim da se za svaki događaj, od najmanjeg incidenta do velikih stvari, krive Andrej Plenković, HDZ, Vlada i vladajuća većina. Osvrnuo se i na ocjene pojedinih sociologa i pučke pravobraniteljice da je Vlada otvorila vrata desnici te usporedio stanje u Hrvatskoj s drugim europskim državama, uključujući Francusku, Španjolsku, Portugal, Belgiju, Srbiju i Albaniju. Pozvao je na objektivnu usporedbu političke stabilnosti i problema u Hrvatskoj i tim državama.

Rekao je da oporba kontinuirano koristi prejake riječi i optužbe 'ad hominem', dodavši da bi vladajući imali drukčiji pristup kada bi ona bila objektivnija.