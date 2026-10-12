Jandroković očekuje da će vladajuća većina odbiti opoziv Plenkovića zbog otpada u Lici

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković rekao je u ponedjeljak, govoreći o sutrašnjoj saborskoj raspravi o prijedlogu oporbe o opozivu premijera Andreja Plenkovića zbog otpada u Lici, kako očekuje da vladajuća većina odbije taj prijedlog, kao što je to prethodno učinila i Vlada.

"Vlada ga je odbila, odbit će ga i vladajuća većina. Bit će sigurno burna rasprava. Oporba će ići sa svojim argumentima, a Vlada će objašnjavati što čini i očekujem da će se potvrditi 79 ruku koje podržavaju Vladu", rekao je kratko Jandroković u izjavi uoči sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

Novinari su i potpredsjednika Vlade i ministra graditeljstva Branka Bačića upitali što očekuje od sutrašnje rasprave o opozivu premijera s obzirom na cijelu situaciju oko nezakonitog otpada, na što je on rekao kako Vlada ima "puno argumenata" u vezi s onim što je napravljeno u protekla dva, tri mjeseca.

"Počele su aktivnosti na odvozu i bitno je da se stalno i neprekidno uzorkuje voda, da je stanje vode ispravno za piće, da nema dodatnih onečišćenja te da se sada, u ovom trenutku, dok vam odgovaram na pitanja, postavlja prekrivka", istaknuo je Bačić.

Prema tome, dodao je, sve su aktivnosti takve da se želi doista što prije zbrinuti taj opasni i neopasni otpad s lokacije PPK Velebit.

Danas je održan sastanak premijera i ministara sa Znanstvenim savjetom za stručnu potporu u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću, a Bačić je istaknuo kako su na njemu još jednom prošli kroz plan sanacije, kroz pripremu javne nabave i dokumentacije za odvoz zakopanog otpada te kroz sve aspekte buduće dokumentacije.

"Komentirali smo i trenutne aktivnosti u Gospiću oko odvoza neopasnog otpada na lokaciju dviju cementara te o trenutačnom stanju postupka javne nabave za 4500 tona opasnog otpada, za što još nismo donijeli odluku", istaknuo je.

Upitan što će biti s tim, ministar je pojasnio kako Fond za zaštitu okoliša još ima određene obveze po pitanju evaluacije svih pristiglih ponuda, odnosno, dodao je, na kraju samo jedne. "O tome ćemo vrlo brzo donijeti odluku", rekao je.

Na pitanje znači li to da bi Vlada mogla odustati od ugovora s Cezarom, Bačić je pojasnio kako se tu ne radi samo o Cezaru.

"Nije Cezar jedini ponuditelj, nego se radi o zajednici ponuditelja. Dakle, nije samo Cezar, tamo su još četiri pravne osobe koje su zajedno podnijele ponudu, pa ćemo odlučiti vrlo, vrlo brzo", naveo je.

Na pitanje može li Cezar izaći iz ponude, a da ostale četiri tvrtke ostanu, Bačić nije dao konkretan odgovor, već je novinarima rekao kako će o svemu biti pravovremeno obaviješteni kada se dovrši postupak.