Jandroković: 'Možda bi bilo dosadno da se bolje slažemo'

Ima situacija u kojima je odnos dobar u kojima su poruke ujednačene, na primjer akcija Oluja, ali ima određenih prijepora, rekao je Jandroković o odnosu s Milanovićem

<p>Predsjednik Sabora <strong>Gordan Jandroković </strong>gostovao je u RTL Danas gdje se dotaknuo korona virusa, on-line glasovanja i slaganja s predsjednikom <strong>Zoranom Milanovićem</strong>. </p><p>Prvo se osvrnuo na kritike djela oporbe da su im korona mjerama smanjena prava. </p><p>- Za sad ćemo nastaviti po članku 293 koji definira rad u vrijeme pandemije. Manje stranke traže više prostora kako bi imale prava na više replika. O tome ćemo odlučiti u skoroj budućnosti. Moramo voditi računa o zdravlju svima. Stvorili smo uvjete u kojima parlament može raditi, ali postoje ograničenja - izjavio je Jandroković te dodao kako je sve tehnički spremno za prvo on-line glasovanje u Saboru. </p><p><strong>On-line glasovanje u Saboru </strong></p><p>- Sve je tehnički spremno. Tajništvo je isprobalo kako bi trebalo izgledati. Četvero će glasovati putem video linka - izjavio je dodavši kako je riječ o kolegama Zekanoviću i Frankoviću, no druga dva imena nije htio otkrivati te je kratko rekao kako će ostali zastupnici o tome progovoriti sami. </p><p>Objasnio je kako ne bi htio da se takav način glasovanja primjenjuje i nakon pandemije. </p><p>- Osobno ne bih volio jer parlamentarizam znači da treba očuvati nekakvu tradiciju i običaje. To bi bio jedan potpuno novi model. Većina zastupnika bi koristila to - rekao je. </p><p><strong>Festival slobode</strong></p><p>Jandroković je komentirao i zastupnike koji su prisustvovali na Festivalu Slobode prošlog tjedna. </p><p>-To je njihovo pravo, oni iskazuju taj stav. Ja se s tim ne slažem. Zanemarili su načelo solidarnosti, ali svojim djelovanjem mogu ugroziti drugoga. Cilj je zaštiti slabe i starije. Oni razmišljaju samo o sebi - izjavio je. </p><p><strong>Zamjerke na račun stožera</strong></p><p>- Nemamo nikakvo iskustvo s ovim virusom. Ovo je jedna nova bolest. Cijeli svijet se susreo s nečim novim. Nemam kritike na račun stožera. Izvrsno je reagirao u prvoj fazi, a kasnije je prilagođavao mjere. Najlakše je sa strane kritizirati - smatra Jandroković. </p><p><strong>Odnos s Milanovićem </strong></p><p>Smeta ga što predsjednik RH uporno inzistira na rukovanju, za razliku od, kako navodi Jandroković, predsjednika Vlade koji to ne čini. </p><p>- Plenkoviću je bilo neugodno pa mu je pružio ruku. Postavljam pitanje Milanoviću kakvu poruku šaljemo djeci koja idu u školu? - rekao je te dodao kako postoje situacije u kojima se slažu s predsjednikom. </p><p>- Ima situacija u kojima je odnos dobar u kojima su poruke ujednačene, na primjer akcija Oluja, ali ima određenih prijepora. Jedan od njih je odnos prema koroni, stožeru, mjerama koji se donose. Bilo je prepucavanja nakon službenog puta u Albaniju. Mi se moramo poštovati, ali između nas postoje razlike - rekao je Jandroković. </p><p>- Možda bi bilo dosadno da se bolje slažemo. Jasno je da Milanović i Plenković nemaju iste stavove. Svatko treba zadržati svoju poziciju - dodao je. </p><p>Komentirao je i istragu Josipe Rimac te izjavio kako nije imao vrstu komunikacije u kojoj ga je Rimac nešto tražila. </p><p>- Ne znamo detalje. Jedan dio smo vidjeli u medijima. Ne mogu nikome sudit. Ako se pokaže da je to točno, onda svakako jedan dio dužnosnika neće moći obnašati svoje funkcije. Postoje nadležna državna tijela koja se s tim bave - izjavio je. </p>