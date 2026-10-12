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OČEKUJE SE BURNA SJEDNICA

Plenković u utorak u Saboru podnosi izvješće Vlade. Na dnevnom redu i njegov opoziv

Piše HINA,
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Plenković u utorak u Saboru podnosi izvješće Vlade. Na dnevnom redu i njegov opoziv
Zagreb: Svečano obilježen Dan Hrvatskoga sabora i 35. obljetnica donošenja Odluke o raskidu državnopravnih veza s SFRJ | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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U izvješću bi se mogao osvrnuti i na slučajeve nezakonitog odlaganja otpada, uključujući onaj u Gospiću, kao i na problem nasilja nad ženama i zakonske izmjene kojima je Vlada nastojala odgovoriti na taj problem...

Saborski zastupnici u utorak se nakon kraće stanke vraćaju u klupe, a ovotjedno plenarno zasjedanje otvorit će premijer Andrej Plenković podnošenjem godišnjeg izvješća Vlade, nakon čega slijedi rasprava o SDP-ovu prijedlogu opoziva Plenkovića zbog nezakonitih odlagališta otpada.

Predsjednik Vlade obvezan je "izvješće o stanju nacije"  podnositi jedanput godišnje, na jesenskom zasjedanju Saboru. Bit će ovo Plenkovićevo treće izvješće u trećem mandatu na čelu Vlade, a ukupno deseto otkako je 2016. godine postao premijer. 

U izvješću se predsjednik Vlade osvrće na stanje u državi u proteklih godinu dana, probleme s kojima se društvo suočava, aktivnosti koje je Vlada poduzimala kako bi se u Hrvatskoj živjelo i poslovalo bolje, ali i najavljuje mjere i korake za naredno razdoblje.

Gledajući dosadašnja izvješća, očekuje se da će se Plenković osvrnuti na rast plaća i mirovina, nikad veću zaposlenost i nikad manju nezaposlenost, turističke pokazatelje, gospodarski rast, kao i na mjere kojima je Vlada nastojala ublažiti posljedice energetske krize i inflacije.

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Tu su i ulaganja u cestovnu i željezničku infrastrukturu, ulaganje u ravnomjerni regionalni razvoj, daljnja ulaganja u modernizaciju vojske, demografska revitalizacija te stambena politika. 

U izvješću bi se premijer mogao osvrnuti i na slučajeve nezakonitog odlaganja otpada, uključujući onaj u Gospiću, kao i na problem nasilja nad ženama i zakonske izmjene kojima je Vlada nastojala odgovoriti na taj problem.

Izvjesno je da će se premijer osvrnuti i na izazovnu geopolitičku situaciju, rusku agresiju na Ukrajinu i rat na Bliskom istoku, ilegalne migracije, ali i situaciju u susjedstvu.

Premijerovo izlaganje može trajati do sat vremena i zastupnici mu ne mogu replicirati. O njegovu izvješću mogu govoriti samo predstavnici klubova, njih 14, po 20 minuta. Poslovnik nije predvidio pojedinačne zastupničke rasprave, a premijer ima pravo i završno govoriti 20 minuta.

Na dnevnom redu i prijedlog SDP-a o opozivu Plenkovića

Nakon podnošenja izvješća, premijer i članovi Vlade ostat će u sabornici jer je u nastavku predviđena rasprava o SDP-ovom prijedlogu opoziva Plenkovića, koji su podržala 54 zastupnika.

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Lijeva i dio desne oporbe traže njegov odlazak zbog slučajeva nezakonitog odlaganja opasnog otpada. Iz SDP-a ističu kako slučaj otpada u Lici nije izolirani incident već "posljedica koruptivnog sustava koji je Vlada omogućila i koji očito služi otpadnoj mafiji povezanoj s vlasti". Odgovornost za to je, smatraju, prvenstveno na predsjedniku Vlade. 

U nastavku tjedna zastupnici će raspraviti dva izvješća, o radu probacijske službe za 2025. godinu u srijedu te o korištenju fondova EU za drugu polovicu 2025. godine u petak. Očekuje ih i paket izmjena zakona iz domene kaznenog zakonodavstva u četvrtak.

Uobičajenog glasovanja petkom neće biti

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