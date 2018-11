Jandroković: Odgovornost je na zastupnicima što će govoriti

Istup Željka Glasnovića koji je u svom istupu vrijeđao te medije između ostalog nazvao moralnim tifusarima te da imaju moralnu sidu, prokomentirao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

- Svašta se može čuti s govornice. Svaki govor koji je neprihvatljiv nije dobrodošao u Sabor. Međutim, odgovornost je na svakome od zastupnika i na vama medijima da to adekvatno komentirate. Nedavno sam čuo da vas je jedan zastupnik nazvao korisnim idiotima. Mislim da bi bilo dobro da takve zastupnike tretirate na odgovarajući način - kazao je.

Na opasku da zastupniku zbog toga nije udijelio opomenu niti ga zaustavio u obračunu, uzvratio je:

- Ako ste primijetili, ja ljude puštam da govore što hoće. jedino ako nekoga osobno prozove onda ga upozorim. Ovako za općenite rasprave, najbolji sud je sud građana i vas medija da takve zastupnike jednostavno tretirate na odgovarajući način - kazao je.

Jandroković je naveo kako u Saboru ima izvrsnih rasprava te zastupnika koji se pripremaju za raspravu, ali i onih koji na ovaj način pokušavaju skrenuti pozornost.

- Pokušajte naći način da takvi ne uđu u prvi plan nego oni koji se dobro pripremaju te dobro i korisno govore - kazao je predsjednik Sabora, koji je Glasnoviću udijelio opomenu, ali jer je prekršio institut povrede poslovnika.

I dok Božo Petrov (Most) smatra da bi se ovakve situacije riješile da je prihvaćen Etički kodeks koji je predložio, Jandroković se s tim ne slaže:

- Etički kodeks neće staviti pod kontrolu zastupnike koji imaju namjere dolaziti u prvi plan uvredama, jeftinim atrakcijama. Smatram da su mediji tu ključni, koji će selekcionirati one zastupnike koji govore korisno i o temama - rekao je.

Na opasku da se saborske sjednice prenose, uzvratio je:

- Što očekujete? Ja bih morao dnevno deset zastupnika prekidati jer iznose uvrede ne samo na račun medija. Vi ste se sad našli pogođeni, ali pogledajte kako zastupnici govore jedni o drugima, kako se odnose prema predsjedavajućima. Ja bih cijelo vrijeme morao davati opomene. To ne činim zato što sud javnosti je taj koji će biti presudan, a ne moja opomena - poručio je Jandroković.

Ponovio je da opomene daje u situacijama za koje smatra da je to nužno:

- Ovakve rasprave kao šo ste čuli danas, slušamo svakodnevno. Ne mislim da ću svojim opomenama niti Etičkim kodeksom rješavati takve stvari. To je savjest zastupnika, oni mogu ovdje govoriti, izabrani su od građana da govore. Kako oni govore to je na njima i građani će to procijeniti. Ponavljam, prenosite one zastupnike koji govore korisno i pametno, koji ne vrijeđaju i koji su koncentrirani na sadržaj i pripremaju se na raspravu. I onda će se izmijeniti klima, a ne mojim opomenama - zaključio je predsjednik Sabora.

Čelnik Mosta smatra da je svako vrijeđanje i omalovažavanje zastupnika i građana u Saboru nedopustivo. Stava je da je predsjedavajući trebao reagirati.