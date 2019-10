Jandroković: Otvorene su sve opcije, čekajmo kraj sastanka

Razgovarat ćemo, vidjet ćemo kako razmišljaju naši parnteri, ne samo HNS, nego i ostali. HDZ je jasno artikulirao svoju poziciju i vidjet ćemo, rekao je šef Sabora Gordan Jandroković uoči sastanka koalicijskih partnera.

- Danas će biti važan sastanak, a kakav će biti ishod, vidjet ćemo, ne mogu sa stopostotnom sigurnošću reći, mogu nagađati, a to ne bi bilo ozbiljno - rekao je Jandroković, piše N1.

Dodao je kako proračun trebamo imati do 31. prosinca i da za to ima vremena, ali da su u Vladi htjeli to ranije napraviti da se mirno uđe u predsjedničku kampanju.

- Ali, evo, stvari se odvijaju na ovaj način - rekao je i dodao da mu je teško zamisliti da će HNS ostati u Vladi, ako i ne glasa za proračun.

- Ajmo vidjeti kakav će danas biti sastanak, pa ćemo razgovarati o mogućnostima. Sve su opcije otvorene, svaka stranka ima svoje vizije. Kad završi sastanak, imat ćete sve informaci - rekao je.