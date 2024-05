Jandroković: Pregovori traju, optimističan sam o ishodu'

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio je u srijedu kako je optimističan u pogledu ishoda pregovora između HDZ-a i DP-a o sastavljanju nove hrvatske vlade. „Pregovori traju, optimističan sam sam glede njihova ishoda i sa strpljenjem čekam konačni ishod“, rekao je Jandroković novinarima na obilježavaju 29. obljetnice VRO Bljesak.

Upitan bi li mu bilo sporno ako bi Domovinski pokret tražio mjesto predsjednika Sabora, odgovorio je kako je predugo u politici, da ne bi bio spreman na sve ishode.

„Ali pregovori traju i dajmo im vremena da uspiju, važno je to zbog stabilnosti hrvatske države“, naglasio je, ne želeći iznositi detalje o pregovorima.

Jandroković je, upitan očekuje li uskoro okupljanje novog saziva Sabora, odgovorio kako za to postoje rokovi.

„Rok je do 19. svibnja, do tada će se, sasvim sigurno, sastati novi saziv, a kakav će ishod biti, to ćemo vidjeti“, kazao je, podsjetivši da je datum sazivanja na predsjedniku Republike. „On saziva Sabor na prvo zasjedanje, do 19. svibnja će sasvim sigurno sjednice biti“, kazao je.

Nismo bitni mi, nego ljudi kojih se prisjećamo

„Nismo ovdje bitni mi, bitni su ljudi kojih se prisjećamo, bitni su oni koji su izgubili ili riskirali svoje živote“, uzvratio je na pitanje bi li bilo dobro da predsjednici države i Vlade zatome svoje animozitete bar na ovakvim obljetnicama, jer se u Okučanima nisu ni pogledali, ni pozdravili.

„Ovdje su važni hrvatski branitelji, vojnici, policajci, svi koji su pobijedili i donijeli slobodu hrvatskom narodu. Dakle, ovo je podredno, nismo mi ti koji su ovdje važni, važni su ljudi kojima se dolazimo pokloniti“, naglasio je Jandroković.

Za svoj susret s predsjednikom Zoranom Milanovićem kaže da je prošao uobičajeno, da su si pružili ruku.

Otklonio je novinarske teze da je tampon zona između predsjednika Vlade i države. Svaki put to pitate, a ja svaki put ponavljam da je to protokol, preseans, gdje sjedi predsjednik Republike, Sabora i Vlade, izjavio je.

Dužni smo podsjećati nove naraštaje na događaje iz Domovinskog rata

Predsjednik Sabora poručio je iz Okučana kako je važno podsjećati nove naraštaje na događaje iz Domovinskog rata.

"Dužni smo ih se sjećati. Dužni smo nove naraštaje podsjećati na ono što se događalo i danas, u spomen na te ljude, biti ovdje zajedno“

Izrazio je zadovoljstvo da su nebom iznad Okučana preletjela dva Rafalea koji, istaknuo je, podsjećaju na napredak koji je Hrvatska ostvarila od 1995. godine.

Drago mi je da su se ovdje okupili brojni ljudi i brojni branitelji kako bi se prisjetili tih presudnih dana iz moderne hrvatske povijesti", poručio je Jandroković.