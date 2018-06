Jandroković: Provesti reforme i ojačati našu konkurentnost

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković ocijenio je u subotu u povodu pete obljetnice članstva u Europskoj uniji da Hrvatska mora ubrzati reforme i ojačati konkurentnost kako bi uhvatila priključak s najrazvijenijim europskim zemljama, te podsjetio da je zemlja bila izložena agresiji i imala težak put pristupanja EU.

Hrvatska bi, da nije bila izložena agresiji, u Europsku u uniju ušla 2004. zajedno sa 10 drugih zemalja i u tom bi se slučaju u Hrvatsku slile desetke milijardi eura investicija u infrastrukturu i razvoj društva. Zbog tih objektivnih okolnosti nešto smo slabije danas pozicionirani od zemalja koje su ušle u EU 2004., ali sigurno da smo dobili sredstva koje su one dobile, bili bismo među najrazvijenijim postkomunističkim zemljama u Europi, rekao je Jandroković u intervjuu za HRT-ov središnji Dnevnik.

Trebamo ubrzati reforme, pravosuđa, zdravstveni i mirovinski sustav što brže unaprijediti, istaknuo je Jandroković.

Govoreći o aktualnim gospodarskim pokazateljima, rekao je da hrvatske gospodarske brojke nisu loše, rastemo po stopi o tri posto, značajno se povećao izvoz, kreditni rejting podizan je dva puta, imamo proračunski suficit, postoji čitav niz razloga da bismo mogli biti zadovoljni, uključujući i turizam koji ruši rekorde. Uz reforme moramo jačati konkurentnost kako bismo uhvatili priključak s najrazvijenijim europskim zemljama, naglasio je.

Krećemo s velikim investicijama kako što su izgradnja pelješkog mosta i modernizacije željezničkih pruga te na tisuće projekata vezanih za gradove, općine i privatni sektor koji unapređuju život u malim sredinama.

Upitan kako riješiti jedan od najvećih problema - iseljavanje iz Hrvatske u razvijenije zemlje u EU, Jandroković je rekao kako je to najveći hrvatski problem i da se to može mijenjati promjenom ozračja u hrvatskom društvu i gospodarske situacije, većim gospodarskim rastom i investicijama, ulaganjem u obrazovanje. Vlada puno čini, treba još i više, jer ako ljudi idu, sve što smo učinili do sada neće imati smisla. Moramo učinit sve kako bi ljudi ostali i vraćali se, demografske mjere koje je Vlada donijela vjerujem da će tome pridonijeti, rekao je Jandroković.

Gordan Jandroković, ujedno i HDZ-ov glavni tajnik, potvrdio je i da će HDZ podržati kandidaturu aktualne predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović, ako se odluči kandidirati za novi predsjednički mandat, napomenuvši kako su to već nekoliko puta najavili.

Predsjedničina najava je zaista bitna i HDZ će podržati Predsjednicu, ako ide po drugi mandat, najavio je Jandroković. Mi smo ista politička opcija i vjerujem da će ona obraniti svoju poziciju i biti ponovno izabrana za predsjednicu Republike, rekao je.

Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je u intervjuu za subotnje izdanje Jutarnjega lista kako vjeruje da će, ako se kandidira za još jedan petogodišnji mandat na Pantovčaku ponovno imati potporu HDZ-a. U razgovoru je ponovila da u ovom trenutku ne razmišlja o kandidaturi za još jedan predsjednički mandat već je usredotočena na obnašanje sadašnjeg. "Do izbora je ostala godina i pol, a ovo nije izborna godina u bilo kojem smislu, i treba je maksimalno iskoristiti za reforme”, rekla je.