Jandroković Raspudiću: 'Ja nisam farizej ni licemjer'

Više godina se Raspudić lažno predstavlja hrvatskoj javnosti kao nezavisni komentator i kolumnist, koristeći čak i javnu televiziju za iznošenje svojih stavova. Sada se utvrdilo da on nije nezavisni komentator nego politički agitator Mosta. Sve što je izgovorio i napisao u proteklih najmanje pet godina o meni pokazuje se da to nisu njegovi stavovi koje iznosi kao objektivne i nepristrane nego da su to sve riječi izgovorene ili napisane s određenim ciljem, a to je bila moja difamacija, manipulacije i neistine koje su vrlo često iznošene na gnjusan način, poručio je u ponedjeljak HDZ-ov Gordan Jandroković komentirajući svoju objavu na Facebooku posvećenu Ninu Raspudiću, novoj uzdanici Mosta.

Nakon Raspudićeve izjave gostujući u emisiji Nedjeljom u 2 da u politiku ulazi kako bi ulovio Jandrokovića, podsjetimo, Jandroković je objavio kako emisiju nije gledao jer je bio kod kćeri na ručku.

Naglasio je u toj objavi kako ima troje djece s istom ženom, aludirajući na to da Raspudić ima dvoje djece s dvije različite žene. Na pitanje novinara je li time ipak prešao granicu i zašao u zadiranje nečije privatnosti, Jandroković je takvo stajalište odbio.

- Nisam zadirao ni u čiju privatnost, no pročitajte sve što je napisano i izgovoreno o meni pa nakon toga sudite. Ne zadirem ni u čije obiteljske odnose i nemojte insinuirati. Ja sam iznio činjenicu. Ako se kontinuirano dovodi u pitanje vaš moral, svjetonazor i život, što se čini u čitavom nizu tekstova, a ja sam rekao tko sam i što sam i iza toga stojim. Dakle, ja nisam farizej ni licemjer, svoj politički život mogu obraniti i u svom privatnom životu, a mnogi se zalažu za jedno u javnom životu, a žive neke sasvim druge živote i to je smisao onoga što sam napisao na Facebooku - istaknuo je Jandroković dodavši kako je i Most dio oporbenih snaga koje na sve načine pokušavaju u javni prostor unijeti atmosferu beznađa, nereda i kaosa.

- Imamo crtu razdjelnicu između onih koji rade ozbiljno i odgovorno, boreći se i za zdravlje i za živote hrvatskih građana, za hrvatsko gospodarstvo i, s druge strane, ima veliki dio oporbe koji svoju političku platformu zasniva jedino na napadima, optužbama, difamacijama, stvaranju nereda i očito je Most dio toga - poručio je.

Novinari su ga upitali i je li vlada Andreja Plenkovića izdala nacionalne interese Republike Hrvatske u odnosu s MOL-om i Mađarskom, s obzirom na navode tjednika Nacionala da je Vlada donosila neke odluke koje su išle u korist MOL-u, a na štetu INA-e. I to je Jandroković odbacio.

- Vlada Andreja Plenkovića štitila je nacionalne interese na najbolji mogući način u tom slučaju i svim drugim. A o odnosima MOL-a i INA-e najbolje bi bilo da pitate SDP-ovu Vladu koja je s MOL-om potpisala taj ugovor - rekao je.

Na pitanje hoće li vraćanje INA-e u hrvatske ruke biti predizborno obećanje HDZ-a, s obzirom da nije ispunjeno u ovom mandatu, Jandroković je poručio kako će program biti uskoro predstavljen pa će biti poznate sve pojedinosti.

Jednako tako je odbacio i tezu da Hrvatska nije reagirala na objavljivanje karte Velike Mađarske od strane mađarskog premijera Viktora Orbana, rekavši da je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman poslao vrlo jasnu poruku Orbanu i Mađarskoj.

- Mi želimo sa svim susjednim zemljama imati što je moguće bolje odnose, moramo ih graditi, moramo, naravno, voditi računa o interesima tih drugih država kao i o našim vlastitim interesima, ali u vanjskoj, sigurnosnoj i europskoj politici Vlada HDZ-a i Andreja Plenkovića sasvim sigurno nema premca - rekao je.