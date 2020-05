Raspudić: Jandroković je dijete 4 političke mame, uskoro i pete

Premijer Andrej Plenković komentirao je reakciju predsjednika sabora Gordana Jandrokovića, koji je na izjavu Nina Raspudića da ulazi u politiku i da će "loviti Jandrokovića", napisao da on ima troje djece s istom ženom.

- Nisam ja primijetio da je gospodin, dok je bio u poziciji van politike i kritike, štedio bilo koga u politici pa pretpostavljam da neće valjda prvi dan zaplakati ako dobije neki odgovor - rekao je Plenković.

- Pročitajte što je pisao o Jandrokoviću i meni, kad to vidite, onda ćete znati o čemu govorim. Riječ je licemjerstvu, to je bit Jandrokovićeve poruke - objasnio je Plenković.

Raspudić: Nisam nikada spominjao njihovu djecu

Nino Raspudić je na to rekao da se vidi kako su Jandroković i Plenković u strahu.

- HDZ loše stoji, u panici su - rekao je Raspudić za N1.

- Jesam kritizirao njihov rad zadnjih godina, to što su činili i radili je kap koja je prelila čašu i nagnala me da se kandidiram kao nezavisni kandidat Mosta. Ja nikada nisam uvlačio i spominjao njihovu djecu. Ovaj način prebiranja i klasificiranja djece kao vrijedne i manje vrijedne govori najviše o njima samima - kazao je.

- Kaže gospodin Jandroković kako ima troje djece s jednom ženom, ja to respektiram i čestitam mu, ali za njega kao političara je važnija druga stvar, a to je da je on umiljato dijete četiri političke mame. Prva mama mu je bio Ivo Sanader kojem samo što nije sjedio u krilu, onda zabijanje noža u leđa pa dolazi Jadranka Kosor, treća mama mu je bio Tomislav Karamarko i sada mu je Plenković, a kada Plenković padne pokušat će naći i petu političku majku - rekao je za N1.

Vezano za kritike da zastupa obiteljske vrijednosti, a razveden je kaže da se ne kandidira za kanonizaciju nego za jednog od 150 zastupnika u Saboru.

- Slične kritike dolaze iz lijevog miljea i zanimljivo mi je da u lijevom spektru ima patrijarhalnog šovinizma gdje se ženu doživljava kao nešto što se uzima i ostavlja - poručio je.

Poručio je kako kod njegovog razvoda "nema ništa strašno" i da je u dobrim odnosima s bivšom suprugom te da zajedno odgajaju dijete. Obećao je Kreši Beljaku pokazati najesen, ako uđe on u Sabor preko SDP-a, slike s crkvenog vjenčanja s drugom suprugom.

Smatra da je politička karijera Gordana Jandrokovića simptomatična za hrvatsku politiku, a to je partijsko poklonstvo koje se vuče iz bivšeg sistema. Ponovio je da je s 808 izabranih glasova postao predsjednik Sabora.

Neće dići ruku za Vladu Andreja Plenkovića, ali ni Davora Bernardića. Ima interne podatke prema kojima, tvrdi, bliže je Plenković oporbi nego on.