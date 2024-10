Jandroković tvrdi: Milanović onemogućio dolazak Kundidu na sjednicu jer se boji istine

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao je u srijedu da je strah od istine razlog što je predsjednik Republike onemogućio dolazak načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Tihomira Kundida na saborski Odbor za obranu da objasni detalje misije NSATU. "Tamo bi se kroz raspravu vidjelo da je ono što tvrdi vlada i ono što govorim i osobno istina - da vojnici ne idu u Ukrajinu nego nekoliko časnika ide u Njemačku", rekao je Jandroković novinarima u Hrvatskom saboru referirajući se na Milanovićevu zabranu Kundidu da dođe na sjednicu Odbora za obranu.

Najavio je da će zastupnici vladajuće većine tražiti i inzistirati na tome da Kundid dođe na saborski Odbor za obranu i objasni tehničke detalje o misiji NATO-a za sigurnosnu i obučnu potporu Ukrajini (NSATU) .

Poručio je kako nema razloga da načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga ne dolazi na odbor već je interes da on dođe i pojasni javnosti točno o čemu se radi te kaže istinu kakva je to operacija o kojoj se sada toliko govori.

Jandroković je kazao da su i prijašnji načelnici Glavnog stožera dolazili u Sabor i tumačili zastupnicima tehničke detalje npr. nabave nekog oružja, ili sadržaj nekih operacija.

"Ovoga puta trebalo se dogoditi isto. Nema politizacije vojske od strane vladajuće većine. Ovo što se događa je politizacija od strane onih koji nas optužuju da to činimo", poručio je.

Ponovio je da je samo strah od istine razlog predsjednika Republike da onemogući dolazak Kundida da objasni kakva je to operacija. "Samo strah od istine. Nema drugog", istaknuo je.

Naveo je da je, nakon što su zastupnici vladajuće većine napustili sjednicu budući da bez načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga "nema smisla" nastaviti raspravu o sudjelovanju Hrvatske u NSATU misiji te tražili da Kundid dođe kako bi se sjednica nastavila.

No, predsjednik Odbora SDP-ov Arsen bauk je to spriječio i ostao sam sa četiri savjetnika iz Ureda predsjednika Republike. "To se nikada nije dogodilo", kazao je.

Najavio je i da će o tome povesti raspravu je li to primjereno ili rušenje institucije i neovisnosti Hrvatskog sabora od strane predsjednika Republike.

Jandroković se upitao kako će sada oporbeni zastupnici braniti odluku predsjednika Republike da spriječi dolazak Kundida na sjednicu Odbora iako su ranije tražili dodatna objašnjenja o toj misiji jer im dosadašnja nisu dovoljna, jer ne vjeruju i nisu sigurni.

"Što će reći? Da je bolje da on (Kundid) to ne objasni?. Nama ne vjeruju ili se prave da nam ne vjeruju a onaj kome bi trebali vjerovati, njemu je spriječen dolazak od strane čovjeka kojeg oni podržavaju. Oni su u šah-mat poziciji sada", poručio je.

Smatra da oporbeni zastupnici ne žele da istina izađe na vidjelo jer bi tada morali prestati s manipulacijom i politikanstvom.

Više puta je istaknuo kako vojska neće donositi političke odluke nego će samo dati informacije a zastupnici će donijeti odluke.

Na novinarski upit vezan uz odlazak vladajućih sa sjednice odgovorio je da su ostali time bi priznali legitimitet odluke predsjednika Republike da spriječi dolazak načelnika Glavnog stožera u Hrvatski sabor.