Jandroković uoči inauguracije: Važno je da bolje surađujemo nego u prvom mandatu

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković poručio je u utorak da mu je važno da nakon inauguracije predsjednika Republike Zorana Milanovića otpočne proces kvalitetnije suradnje nego što je to bilo u prvom mandatu s obzirom na zahtjevnost vremena u kojem živimo.

„Na samom početku smo rekli da nećemo ići na inauguraciju, to je odluka stranke i nje se držimo. Važno mi je da nakon inauguracije otpočne proces kvalitetnije suradnje nego u prvom mandatu s obzirom na zahtjevnost vremena u kojem živimo. Svijet se intenzivno, iz dana u dan, mijenja, veliki su izazovi i imamo potpuno nove međunarodne okolnosti, nove igre, sklapaju se novi savezi, ništa više nije kao što je bilo i zato ćemo morati kvalitetnije surađivati”, kazao je Jandroković uoči početka saborske sjednice.

Jandroković o pruženoj ruci Milanovića: Jedno su riječi, drugo su djela

Na primjedbu da je predsjednik Republike Zoran Milanović već pružio ruku suradnje u izbornoj noći, kazao je da "tek treba vidjeti tko je kome pružio ruku".

"Jedno su riječi, a drugo su djela. Riječi smo se naslušali, bilo ih je ružnih i manje ružnih, ali ono što je sada važno, s obzirom na novonastale okolnosti, je da da oni koji su nekad bili stupovi zapadnog svijeta danas mijenjaju svoje pozicije pa o tome itekako moramo voditi računa.

„Primarni je interes zaštititi hrvatske građane i državne interese, a za to će sasvim sigurno trebati suradnja”, poručio je.

Upitan znače li te riječi da i on pruža ruku suradnje, odgovorio je da se on "nema s kim miriti". "Dugo smo u politici, i predsjednik Republike i predsjednik Vlade i ja kao predsjednik Sabora, mnogi ministri, ali ponavljam – igra se promijenila, ne samo u Hrvatskoj nego u cijelom svijetu i danas gledamo ono što je do jučer bilo nezamislivo zbog čega moramo biti odgovorni kao ljudi koji su dobili povjerenje građana i pokušati maksimalno voditi računa o interesima hrvatskih ljudi i hrvatske države", istaknuo je Jandroković.

Na predsjedniku i premijeru je da postignu dogovor o Vijeću za obranu

Na upit očekuje li uskoro sazivanje Vijeća za obranu i nacionalnu sigurnost odgovorio je da je na predsjedniku Republike i predsjedniku Vlade da o tome postignu dogovor, a, što se njega tiče, napomenuo je da je njegova uloga predsjednika Sabora te da će voditi računa da ispunjava sve ono što je u skladu s Ustavom.

Upitan je li moguća malo mekša kohabitacija u ovom mandatu, uzvratio je da to tek treba vidjeti i da će ovisiti o svim protagonistima.

Ponovio je da se situacija u svijetu toliko usložila da su kao ljudi koji su dobili povjerenje građana dužni osigurati sve što je potrebno kako bi Hrvatska bila sigurna i stabilna.

Na pitanje kada će "sjesti za stol" ponovio je da to ovisi o svim sudionicima procesa te kazao da je predsjednik Republike i prošli put na početku mandata pozivao na suradnju pa se, dodao je, sve na kraju pretvorilo u dobro poznatu priču.

„Nisu dovoljne samo riječi jer one ponekad mogu biti i finte, treba vidjeti što će biti s konkretnim djelima pa ćemo onda suditi”, naglasio je.

Je li osobno spreman sjesti za stol, glasilo je pitanje na koje je odgovorio da je kao predsjednik Sabora obavezan poštivati Ustav u teškim, izazovnim i zahtjevnim vremenima koja nose brojne rizike i prijetnje.

Sigurnosna situacija se usložnjava, treba osigurati mir i stabilnost

„Građani su nam povjerili zadaću da vodimo računa o njihovim i interesima države, o uvjetima života u Hrvatskoj i primarno o sigurnosti i stabilnosti, što je trenutačno najveći izazov, a budući da se sigurnosna situacija usložnjava, nama je glavni interes osigurati mir, stabilnost i sigurnost za Hrvatsku. To možemo činiti samo kroz suradnju, a vjerujem da će za to svi akteri na političkoj sceni mudro i razborito donositi odluke i da ćemo ostvariti određenu razinu suradnje koja je nužna da bi stvari dobro funkcionirale”, naglasio je.

Jandroković je odbacio teze da je premijer Andrej Plenković 'pobjegao' u Egipat kako ne bi morao odgovarati na pitanja o inauguraciji, kazavši da je riječ o vrlo važnom posjetu dogovorenom davno prije.

"Nitko nema potrebu bježati, jer smo sve jasno kazali odmah na početku i ne znam zašto se to sada mistificira", dodao je. Istaknuo je da je riječ o načelu reciprociteta i podsjetio da predsjednik dva puta nije došao na konstituirajuću sjednicu Sabora niti čestitao.