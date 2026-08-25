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SUSRET SA DIPLOMATIMA

Jandroković upozorio: Srbija se naoružava napadačkim oružjem

Piše HINA,
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Jandroković upozorio: Srbija se naoružava napadačkim oružjem
Zagreb: Jandroković se sastao s europskom povjerenicom za prosirenje Martom Kos | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Dodao je da Hrvatska mora zapadu tumačiti stanje u regiji jer nove političke elite često ne razumiju prostor bivše Jugoslavije niti se sjećaju velikosrpske politike Slobodana Miloševića i raspada bivše države

Europa mora jačati sigurnost i europski stup NATO-a jer se međunarodni poredak mijenja, rekao je u utorak predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković na konferenciji hrvatskih veleposlanika, konzula i vojnih izaslanika, upozorivši pritom da se Srbija naoružava i ofenzivnim oružjem.

„Hrvatska će i dalje zagovarati multilateralizam, međunarodno pravo i međunarodni poredak, ali mora biti svjesna promjena i imati odgovore na njih“, poručio je Jandroković.

Istaknuo je da je važno jačati europski stup NATO-a jer je Europa desetljećima živjela s osjećajem da iza nje uvijek stoji Amerika, zbog čega su Europa i pojedine države zaboravile na vlastitu sigurnost.

Osvrnuo se i na proširenje Europske unije, rekavši da je u hrvatskom interesu da zemlje jugoistočnog susjedstva postupno, sukladno vlastitim postignućima, napreduju prema članstvu u EU-u.

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Upozorio je da Hrvatska pritom mora jasno govoriti o stanju u susjedstvu i upozoravati na moguće sigurnosne rizike.

„Srbija se naoružava ne samo obrambenim oružjem, nego i ofenzivnim, napadačkim. I to treba reći našim zapadnim saveznicima. Ne bježati od toga“, kazao je Jandroković.

Dodao je da Hrvatska mora zapadu tumačiti stanje u regiji jer nove političke elite često ne razumiju prostor bivše Jugoslavije niti se sjećaju velikosrpske politike Slobodana Miloševića i raspada bivše države.

Rekordna godina u napredovanju k proširenju

Povjerenica Europske komisije za susjedstvo i proširenje Marta Kos rekla je da je proširenje danas "ponovno preuzelo ulogu europskog geopolitičkog stabilizatora".

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Istaknula je da je 2026. rekordna godina za napredak u proširenju EU-a, navodeći da je u prvih osam mjeseci otvoreno i zatvoreno više pregovaračkih poglavlja nego u bilo kojoj godini u posljednjih 25 godina.

Crna Gora zatvorila je više od polovice pregovaračkih poglavlja te bi, prema njezinim riječima, mogla postati članica EU-a 2028. godine. Albanija je počela zatvarati poglavlja, dok su Ukrajina i Moldavija ostvarile značajan tehnički napredak, objasnila je. 

Dodala je da Island krajem ovog tjedna odlučuje o nastavku pristupnih pregovora.

Kos je upozorila da EU mora izvući pouke iz proširenja iz 2004. godine i uvesti mehanizme kojima bi se osiguralo da nove članice i nakon pristupanja poštuju vladavinu prava i temeljne vrijednosti Unije.

Dodala je da EU više nema vremena čekati da kandidati desetljećima prolaze pristupni proces te da treba razviti ambicioznije oblike postupne integracije.

Grlić Radman: Strateško okruženje bitno se promijenilo

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman rekao je da je cilj konferencije dati diplomatskim predstavnicima smjernice za daljnje djelovanje te kroz njihova iskustva i rasprave razmijeniti informacije i mišljenja.

Istaknuo je da su se u posljednjih godinu dana bitno promijenili stanje i strateško okruženje.

„Ništa više nije isto“, rekao je Grlić Radman, navodeći među temama konferencije nastavak ruske agresije na Ukrajinu, situacija na Bliskom istoku, zatvaranje tunela Plješivica i krizno upravljanje.

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