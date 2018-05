Jandroković zbog Facebook statusa poručio: Sram vas bilo!

Sabor je ovotjedni dvodnevni rad započeo stankama. Temperaturu u sabornici podignuo je status Nenada Stazića (SDP) na društvenim mrežama koji je napisao "Jeste li za to da pri odlasku u Irsku hrvatski branitelji imaju prednost?".

Nikola Grmoja (Most) govrio je o mogućoj velikoj aferi u Ministarstvu vanjskih poslova. Pala je i opomena Ivanu Pernaru (Živi zid) jer je negodovao što stream sjednice Sabora nije radio te je tražio da se zastupnicima koji omogući da ponove svoje izlaganje u ime kluba. Na Facebook status Nenada Stazića osvrnuo se Hrvoje Zekanović (Hrast) i ustvrdio da je Stazić time duboko uvrijedio sve hrvatske branitelje, njihove članove obitelji, ali i građane "pogotovo sve one domoljube očito u kakve Stazić sebe ne svrstava".

Napomenuo je kako nakon toga nije stao već ne nastavio s govorom mržnje te ustvrdio "izgleda da u svibnju 1945. godine ratni pobjednici ipak nisu obavili posao kako ga je trebalo obaviti". Neprihvatljivim smatra što se nitko iz SDP-a nije se ogradio od ovoga govora mržnje.

- Zanima me da li DORH konkretno vodi računa o ovome i hoće li se slučajno pokrenuti postupak kao što se pokretao za govor mržnje, reći ću, s one druge strane. Stravična je činjenica da je gotovo 500-600 naših sugrađana stisnulo onaj like, lajkajući ove objave gospodina Stazića. Ali on ima priliku možda po prvi put ispričati se građanima - kazao je Zekanović.

'Skočite na zadnje noge, izlazite na ulicu, pišete peticije'

Prozvao je zastupnike oporbe da su iznimno glasni kad treba osuditi govor mržnje s jedne strane.

- Skočite na zadnje noge, izlazite na ulicu, pišete peticije, demonstrirate, a ovdje u klupama sada sjedi čovjek koji je izabrani zastupnik, a koji je napravio nešto što je u skladu, u neskladu sa svim mogućim zakonima u RH, Ustavnom, a reći ću i sa zdravim razumom. A vi šutite. I smatram, prvenstveno vi iz SDP-a, pošto ste jedna od najjačih stranaka u RH, itekako trebate glasno i jasno se odrediti po ovom pitanju. Ako ne, e onda znamo što mislite odnosno imamo prešutno odobravanje ovoga iznimno jasnog, eksplicitnog govora mržnje nezapamćenog od strane hrvatskih zastupnika - poučio je Hrastovac.

Smatra i da bi predsjednik Sabora Gordan Jandroković trebao ovu temu staviti u fokus, kao i Milorad Pupovac (SDSS) koji je, kaže, uvijek zaštitnik slabijih, manjina i protiv govora mržnje.

- Međutim, svi šute kao zaliveni, prešućuju nezapamćeni skandal i samim tim ga odobravaju - zaključio je Zekanović.

Predsjedavajući Jandroković uzvratio mu je:

Jandroković: Ne moram reagirati na budalaštine

- Moja dužnost nije da reagiram na svakojake budalaštine koje se čuju. Ja sam jedan od vas i ne moram reagirati na sve što izgovori bilo koji saborski zastupnik. Molim da me ne prozivate tako i još mi imputirate odgovornost, vrlo nekorektno - poručio je Jandroković.

Javio se i Nenad Stazić (SDP) odgovorio je na napad. Naveo je kako je nakon najave ministrice obrazovanja da branitelji trebaju dobiti prednost kod izbora za ravnatelje škola i školski ustanova. Ustvrdio je kako su svi razumni ljudi protiv toga digli na noge i pitali se što još.

- Trebaju li imati prednost kod izbora reprezentacije: prvo branitelji, a onda oni koji znaju igrati nogomet, trebaju li imati prednost kod izbora ravnatelja muzeja ili kazališta. Dokle to ide? Nakon toga uslijedio je moj ciničan status da branitelji trebaju imati prednost i kod odlaska u Irsku - kazao je.

Napomenuo je kako ljudi bježe iz Hrvatske, kao nikada do sada, i to od života u ovoj zemlju u kojoj mladi ljudi neće moći biti ravnatelji škola ili muzeja, jer nisu bili u ratu budući da su prekasno rođeni.

- Pobunio sam se protiv toga i napisao sam takav ciničan status. Da bi se shvatio cinizam treba određena doza inteligencije. Dobro, nije ona ravnomjerno raspoređena - ustvrdio je.

Stazić je podsjetio da je i 9. svibnja napisao status da nemamo što slaviti pobjedu nad fašizmom,jer on u Hrvatskoj nije pobijeđen s obzirom na to da još imamo javno izloženu ploču "Za dom spremni", jer Thompson i dalje pjeva o Gradiškoj Staroj i Jasenovcu i nitko se ne buni. Napomenuo je i da predsjednik Sabora odbija biti pokrovitelj nad Danom pobjede nad fašizmom.

Potrebna nam je borba protiv fašizma

- Mislim da nam je ta borba potrebna. Nije obračun s fašizmom završio '45. kao svagdje u Europi. Možete li zamisliti da u Njemačkoj danas netko počne propitivati je li pozdrav Sieg Heil staronjemački pozdrav ili nacistički. Mislim da ga ne bi u zatvor odveli, Zekanoviću, nego direktno prvim ambulantnim kolima najbrže što je moguće u ludnicu. Angela Merkel je prije dvije godine otišla u Moskvu na proslavu Dana pobjede i rekla: Nikada njemački narod neće moći biti dovoljno zahvalan ruskom narodu, što ga je oslobodio od zla nacizma. Nikada od vas Zekanoviću da ste rekli da nikada hrvatski narod neće moći biti dovoljno zahvalan antifašistima, Titovim partizanima što nas je oslobodio od zla ustaštva. Kad to čujem od nekoga iz Vlade onda ću reći da živom u normalnoj zemlji. I to je bio smisao mog statusa. Dok vi to shvatite trebat će vremena - ustvrdio je Stazić.

Podsjetio je kako predsjednica RH ne vidi fašizam, ali izbacuje bistu vođe antifašističkog pokreta iz svog ureda. Stazić je poručio kako se SDP neće umoriti ni prestati boriti za antifašizam, protiv revitalizacije ustaštva, za ravnopravnost svih građana i da jednog dana Sabor bude pokrovitelj Dana pobjede nad fašizmom.

- Borit ćemo se za ustavne promjene da nam sve to omoguće - zaključio je.

Ni njemu Jandroković nije ostao dužan.

- Vi niste komentirali ono što su svi u sabornici očekivali da ćete komentirati, vašu sramotnu izjavu, nekorektnu, gdje pozivate na ubojstva i promovirate govor mržnje. Sram vas bilo - poručio mu je Jandroković.

- Sram vas bilo, niste vi ovdje da sa mnom polemizirate - vikao mu je Stazić.

Ivan Pernar (Živi zid) negodovao je jer tijekom izlaganja po klubovima nije radio live stream u vrijeme dok je on govorio o ustavnoj krizi u Italiji. Ustrajao je da se predsjedavajući dopusti zastupnicima da ponove svoja izlaganja, no Jandroković je to odbio pa mu je udijelio opomenu.

- Sve što smo pričali javnost nije mogla vidjeti. Izgleda da smo govorili u prazno - kazao je.

Jandroković je želio priječi na dnevni red, ni Pernar je negodovao da to ne mogu učiniti dok ne riješe ovo bitno pitanje. Jandroković ga je upozorio da će mu, nastavi li dati još jednu opomenu i oduzeti riječ.

- Stream nije radio. Zastupnici, koji su govorili, imaju pravo obratiti se javnosti, a njima je to pravo uskraćeno. To je greška tehničke službe, nije naša - nastavio je Pernar.

- Moja odgovornost nije što nije radio stream. Ne znam je li išao prijenos ili nije - rekao je Jandroković.

- Vi ste odgovorni za to kako Sabor funkcionira - opružio je Pernar predsjedavajućeg na što mu je Jandroković udijelio i drugu opomenu te danas više ne možete govoriti.

- To nije demokratski, to nije demokracija, to je diktatura - nastavio je Pernar.

Nikola Grmoja (Most) govorio je o predstavci s kojom sam upoznat, a radi se, kaže, o mogućoj velikoj aferi u Ministarstvu vanjskih poslova. Naveo je kako je predsjedniku Sabora , još u veljači pristigao dokumentima potkrijepljen podnesak hrvatskog profesionalnog diplomata, s kako on tvrdi nepobitnim dokazima o sudjelovanju više diplomata iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova u organiziranim prevarama na štetu državnog proračuna RH.

- Zaprimljeni dokumenti, ukazuju na to da je sadašnja glavna tajnica Ministarstva vanjskih i europskih poslova, godinama primala plaću u generalnom konzulatu RH u Sidneyu gdje je bila kako stoji u predstavci lažno i protupravno raspoređeno, dok je u stvarnosti bila raspoređena u veleposlanstvu RH u Canberri, zajedno s mužem, koji je u istom tom veleposlanstvu veleposlanik - kazao je Grmoja.

Kazao je kako je isti diplomat, još prošle godine, pismeno o svemu obavijestio resornu ministricu ona unatoč zakonskoj obvezi, kaže, nije pokrenula postupke zbog kršenja službene dužnosti protiv diplomata, koji su počinili i prikrivali prijevaru, nego ih je zadržala i to na visokim upravljačkim položajima u ministarstvu. Grmoja navodi da je taj diplomat sve dokumente, prošle godine, dostavio i predsjedniku Vlade.

- U isto predstavci još u siječnju, gospodinu Plenkoviću, ukazano je na izvješće Ureda državne revizije za Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u 2016. u kojoj je utvrđeno da je gospodin Joško Paro, bivši veleposlanik RH u Washingtonu, više godina oštećivao državni proračun RH, mjesečno i protupravno isplaćujući 8 tisuća i 200 dolara lokalno angažiranoj osobi u veleposlanstvu RH u Washingtonu. Umjesto da bude sankcioniran zbog teške povrede službene dužnosti, bivši veleposlanik Paro je nakon mjesec dana postavljen za načelnika diplomatske akademije Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Diplomat koji je prijavio prevaru, kaznenom je prijavom, prošle godine, izvijestio i DORH, no DORH niti nakon zakonskog roka, od 6 mj. nije odgovorio - rekao je Grmoja.

Upitao je i hoćemo li i ovaj put slušati omiljenu PR frazu Plenkovića, kako ni jedan mail, nije poslan njemu.

- Javnost zaslužuje znati, zbog čega predsjednik Vlade prikriva moguće prevare počinje u veleposlanstvima RH u Camberrai, Washingtonu, o kojim je predstavkama osobno obaviješten više puta, što dokazuje dostavljene e-mail poruke, ali i poštanske povratnice - zaključio je Grmoja.

Jandroković je uzvratio da je sve prijavljeno DORH-u.

- Radi se o prijavi kaznenoj protiv određenih dužnosnika. Dakle, kako da ja znam da li je netko počinio kazneno djelo ili ne, o tome će donijeti odluku DORH. I upoznati sam s time. Procijenio sam, ako je podnesena kaznena prijava, da će DORH procijeniti da li je ili nije. Ja sam radio u državnoj upravi i znam da je takvih slučajeva jako puno i vrlo često završavaju tako da se to odbije. Tako da ne bi volio presuđivati bilo kome bez dovoljno informacija i spremnosti i poznavanja cijele problematike - rekao je Jandroković.