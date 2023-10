Jandroković: Zoran Milanović namjerno nije potpisao zakon kako bi pogodovao oporbi

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio je u subotu da predsjednik Republike Zoran Milanović očito namjerno nije potpisao Zakon o izbornim jedinicama u roku kako bi pogodovao oporbi.

"Očito je da predsjednik Republike namjero nije potpisao zakon, on je to i kazao u priopćenju. Imao je vremena tri dana, mogao je to potpisati i dosad je uvijek potpisivao, ne samo on nego i njegovi prethodnici”, izjavio je Jandroković u Saboru gdje se u povodu Dana Hrvatskog sabora družio s građanima.

"Radi se o njegovoj odluci da taj zakon ponovno dođe u raspravu u Hrvatski sabor. Mi ćemo to učiniti, provesti raspravu i glasovati, mislim da se ne radi o nečemu što je dobra praksa”, dodao je.

Pojašnjava da ustavni rok od osam dana za potpisivanje zakona od predsjednika države ne znači da se mora potpisati osmi dan već da treba voditi računa o općoj situaciji, odnosno roku koji je odredio Ustavni sud za promjenu zakona a to je 1. listopada.

Smatra da su Vlada i Sabor učinili sve što su trebali, a da predsjednik Republike nije napravio ono što je trebao.

"Većina smatra da na taj način pogoduje oporbi kako bismo ponovno imali raspravu u kojoj će se opet optuživati vladajuću većinu. Obavit ćemo tu raspravu, glasati i opet će biti isto kao što je bilo”, poručio je Jandroković.

Najave iz Domovinskog pokreta da će pokrenuti referendum o migrantskoj politici ukoliko Vlada ne riješi pitanje ilegalnih migranata Jandroković je ocijenio kao pokušaj skretanja pozornosti DP-a na sebe, " da bude politički vidljiv" u vrijeme uoči izborne godine.

Ističe da Vlada čini sve što može da na odgovoran i ozbiljan način zaustavi ilegalne migracije.

„Zabrinutost dijelimo svi, ne samo u Hrvatskoj nego u cijeloj Europi, želimo taj problem riješiti no to ne ovisi samo o nama nego i o globalnoj situaciji”, rekao je Jandroković istaknuvši da Hrvatska ima preko 6000 policajaca s najmodernijom opremom koji štite državnu granicu.

Za prijedlog zakona o agencijama za naplatu potraživanja kazao je da je raspravljen u prvom čitanju i da će se, ovisno o dinamici Vlade, donijeti što je prije moguće.