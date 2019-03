Janez Janša protiv isključenja Orbanove stranke iz EU pučana

Bivši slovenski premijer Janez Janša, čija je Slovenska demokratska stranka (SDS) dio grupacije europskih pučkih i demokršćanskih stranaka (EPP), izjavio je da je protiv prijedloga o isključenju ili suspenziji stranke Fidesz, koju vodi mađarski premijer Viktor Orban, iz te političke obitelji, o čemu će EPP odlučivati 20. ožujka.

- EPP je velika stranka, a velike stranke moraju živjeti s razlikama - kazao je Janša u razgovoru za Slovensku televiziju te dodao da zajedno s još nekim kolegama iz redova europskih pučana radi na tome da do 20. ožujka dođe do 'dobrog kompromisa' kako bi Fidesz ostao u redovima EPP-a, a da to ne našteti zajedničkom nastupu pučana na izborima za Europski parlament u svibnju.

Janša je dodao da je napad predsjednika Europske komisije Jean-Claudea Junckera na Orbana, zbog, kako je rekao, 'nekoga plakata' bio neutemeljen te dodao da se bitne razlike u grupaciji Pučana prisutne oko migracijske politike, a nije im uzrok Orbanov plakat protiv Sorosa i Junckera.

- Juncker je predsjednik Europske komisije i plakat u nekoj državi članici ne bi ga trebao ni zanimati. Ne radi se o plakatu nego o sadržajnim razlikama oko migracijske politike - dodao je Janša.

Orbanova stranka je u kampanji za europske izbore koristila plakate s likom predsjednika komisije Junkera u kontekstu u kojem ga na difamirajući način optužuje za proimigrantsku politiku, nakon čega je uslijedila Junkerova reakcija i spominjanje mogućnosti isključenja stranke Fidesz iz EPP-a.

Bivši slovenski premijer, a sada vođa parlamentarne oporbe, blisko je povezan s Orbanom i njegovom strankom, a tijekom lanjskih parlamentarnih izbora u Sloveniji vodio je oštru kampanju protiv useljavanja i ilegalnih migracija, na čemu će se temeljiti i kampanja njegove stranke pred ovogodišnje izbore za Europski parlament.

Janša je u razgovoru za Slovensku televiziju kazao da velike razlike u pogledu na imigracijska pitanja postoje i u europskim grupacijama liberala (ALDE) i kod Socijaldemokrata (PES), jer članice te grupacije iz država kao što su Češka i Slovačka također zagovaraju oštru politiku protiv ilegalnih migracija i kvota, ali da te grupacije za razliku od EPP-a to ne stavljaju 'na velika zvona'.

- U tom pogledu djeluju pametnije od EPP-a - kazao je Janša, dodajući kako će 20. ožujka, kad će se odlučivati o mogućim sankcijama EPP-a protiv Orbanove stranke, za grupaciju europskih pučana i demokršćana biti 'lekcija istine'.