Ministar graditeljstva Darko Horvat rekao je jučer kako količina dnevno pripremljenih obroka za volontere u Petrinji sada prelazi 15.000 i smatra kako je to prevelik i neodrživ broj toplih obroka koji je potrebno pripremati.

- Od ponedjeljka uvodimo organizirani segment pripreme toplih obroka. Volonteri će biti na terenu dok im ne dođe odluka da nisu više potrebni - izjavio je. Rekao je i kako od ponedjeljka posao pripreme i podjele obroka preuzima državna tvrtka Pleter, prenosi Dnevnik.hr.

Na to je reagirao i kuhar Mate Janković čiju Facebook objavu prenosimo u nastavku.

Ovo što sada pišem i radim je moj zadnji post po pitanju svega što se trenutno događa. Moje kolege i ja smo kotačić nečeg što nama ima smisla. Krećem od sebe, dao sam što mogu, neki su dali puno više, ali smo nešto dali. Činjenično stanje je da smo zaobišli "sustav" koji nas sada svojata i "preuzima", ali u trenutku kad smo odlučili raditi, motiv nam je bio pomoći. Možda je problem što smo postavili standard koji '"sustav" ne zna i ne može pratiti. Možda. Da se ne lažemo, godinama kolektivno stvaramo atmosferu gdje nekompetenciji dajemo na značaju zbog sitnih osobnih interesa. Sada nam se svima to vraća. Mi ljudi iz oštećene industrije - slobodni smo svi, boli nas što ne stvaramo, što ne radimo, što smo visoko turažni strojevi koji stojimo ugašeni zbog okolnosti koje su nas snašle. Zato smo u prilici pomoći i organizirano djelovati. Nisam glasnogovornik organizacije, već osoba koja je zbog svog djelovanja stvorila sljedbeništvo društvenih mreža i pozornost medija. Zato koristim ovu platformu da ukazujem i izvještavam javnost lišen PR umivenosti i počešljanosti svega sto se plasira. Nisam nužno u pravu, možete me demantirati i ispraviti činjenicama, ali se trudim reći istinu s mog stajališta i ispričavam se ako sam u krivu. Ljudi, stvarno smo se potrudili, neki su spavali u autima, kuhali u šatorima na hladnoći, neki su vozili svaki dan, neki donirali, neki bili tu i dali lijepu riječ i emociju, neki objektivno izvještavali. Dali smo obol poslu koji zapravo nije nas. Naš je posao volontirati, a ne biti sustav. Pomažite i dalje, ne zaboravite na osobu koja je u 15 sekundi izgubila sve. Vratimo se na "zaobišli smo sustav" - nema ga. Nemojte zaboraviti to. Molim vas.